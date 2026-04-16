Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Puerto Cabello por Sudamericana | Foto: ESPN

¡Locura! Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Puerto Cabello por Sudamericana

A los 12' del primer tiempo, Carlos Garcés apareció y anotó el 1-0 de Cienciano contra Academia Puerto Cabello por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.