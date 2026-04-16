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¡Locura! Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Puerto Cabello por Sudamericana
A los 12' del primer tiempo, Carlos Garcés apareció y anotó el 1-0 de Cienciano contra Academia Puerto Cabello por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.
¡Imparable! Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr y registra su anotación 968 - VIDEO
¡Golazo! Lamine Yamal anotó el 3-1 de Barcelona sobre Espanyol por LaLiga
¡Asistencias de Lamine Yamal! Doblete de Ferrán Torres para el 2-0 de Barcelona ante Espanyol - VIDEO
¡Inatajable para Lunin! Thomas Lemar pone el 1-1 para el Girona frente al Real Madrid
¡Golazo! Federico Valverde anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Girona por LaLiga
Carlos Garcés sacó un fuerte cabezazo y puso el 1-1 de Cienciano sobre Juventud a los 87 minutos
Cienciano ya lo pierde en Uruguay: Roldán anotó el 1-0 para Juventud por la Copa Sudamericana
Así fue el golazo de Valentín Robaldo para el 1-1 de Alianza Atlético ante Tigre por Copa Sudamericana
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