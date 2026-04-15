Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO: hora y canal por la Copa Sudamericana

Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO se enfrentarán por la segunda fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 16 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora venezolana) en el Inca Garcilaso de la Vega. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este infartante compromiso.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

El partido entre Cienciano vs Academia Puerto Cabello se jugará este jueves 16 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora venezolana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Cienciano vs Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana?

La transmisión del choque entre Cienciano vs Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana estará a cargo del canal ESPN 3 y la plataforma de streaming Disney Plus toda Sudamérica.

¿Cómo llegan Cienciano y Academia Puerto Cabello en la Copa Sudamericana?

Cienciano y Academia Puerto Cabello protagonizarán uno de los duelos más emocionantes del grupo B, pues el conjunto venezolano dio el golpe en la primera fecha y derrotó por 2-1 a Atlético MG, uno de los favoritos a quedar en el primer lugar.

Por su parte, Cienciano rescató un valioso punto en su visita a Juventu Las Piedras en Uruguay, luego de empezar perdiendo el encuentro en la primera mitad. Sobre el final del duelo, Carlos Garcés sacó un fuerte cabezazo para sellar el empate y traerse un resultado positivo al Cusco.

Cienciano será local ante Academia Puerto Cabello.

Cienciano vs Academia Puerto Cabello: pronósticos y cuotas

Casa de apuestas Cienciano Empate Puerto Cabello Betsson 1.52 3.95 5.90 Betano 1.55 4.60 6.30 Bet365 1.50 4.50 5.75 Coolbet 1.55 4.20 5.85 Doradobet 1.57 4.25 5.75

Cienciano vs Academia Puerto Cabello: árbitros

Árbitro Principal: Ivo Méndez (Bolivia)

Ivo Méndez (Bolivia) Asistente 1: Carlos Tapia (Bolivia)

Carlos Tapia (Bolivia) Asistente 2: Williams Medina (Bolivia)

Williams Medina (Bolivia) Cuarto Árbitro: Adriana Farfán (Bolivia)

Adriana Farfán (Bolivia) VAR: Juan Nelio García (Bolivia)

Juan Nelio García (Bolivia) AVAR: Roger Orellana (Bolivia).

Cienciano vs Academia Puerto Cabello: precio de entradas