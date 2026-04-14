América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana: alineaciones, hora y dónde ver

Este miércoles 15 de abril hay partidazo en nuestro continente. Se enfrentan América de Cali vs. Alianza Atlético por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026, desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y a las 21.00 horas de Perú y Colombia. La transmisión del partido será vía DirecTV y a continuación te brindamos todos los detalles.

Ambos clubes necesitan una victoria en esta jornada, ya que igualaron en su debut y por ello todo el grupo tiene un punto. El que gane en esta ocasión llegará sin duda alguna al primer puesto de la zona, lo que le brindará mayor oportunidad de clasificar a los octavos de final del torneo Conmebol.

Alianza Atlético obtuvo un empate 1-1 con Tigre la semana pasada, en el Miguel Grau del Callao. Los de Sullana comenzaron perdiendo, pero terminaron jugando bien y casi se quedan con los tres puntos. Por su parte, América de Cali consiguió exactamente el mismo marcador en su visita a Macará de Ecuador.

América de Cali vs. Alianza Atlético: horarios del partido

Te dejamos la hora según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 20.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 23.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético?

La transmisión del partido entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online vía DGO si cuentas con una suscripción a dicha plataforma, o seguir el minuto a minuto del diario Líbero con todas las incidencias al instante.

América de Cali vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

América de Cali : Jean; Mina, Torres, Mosquera, Bertel; Carrascal, Escobar, Machis, Guzmán; Ángel, Valencia.

: Jean; Mina, Torres, Mosquera, Bertel; Carrascal, Escobar, Machis, Guzmán; Ángel, Valencia. Alianza Atlético: Prieto; Perleche, Suárez, Villegas, Gordillo; Lupu, Díaz, Pérez; Muñoz, Larios, Coronel.

Últimos partidos de América de Cali

Estos fueron sus últimos cinco duelos:

América de Cali 0-0 Llaneros

DIM 2-1 América de Cali

América de Cali 2-0 Bucaramanga

Cúcuta 2-0 América de Cali

Macará 1-1 América de Cali

Últimos partidos de Alianza Atlético

Estos fueron sus últimos encuentros:

Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético

Alianza Atlético 3-0 Deportivo Moquegua

UTC 1-1 Alianza Atlético

Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau

Alianza Atlético 1-1 Tigre

¿En qué estadio juega América de Cali vs. Alianza Atlético?

El partido de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de San Fernando, ubicado en Cali, Colombia. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a un total de 37.899 hinchas en sus tribunas y promete estar repleto para el cotejo internacional.