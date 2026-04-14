¿A qué hora juega América de Cali vs Alianza Atlético y cómo ver partido por Copa Sudamerica?

Se viene el partido entre América de Cali vs Alianza Atlético, por el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horarios y canales para que no te pierdas las principales acciones de este cotejo.

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¿A qué hora juega América de Cali vs Alianza Atlético?

Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas

México: 20.00 horas

Estados Unidos: 22.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)

España: 04.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver América de Cali vs Alianza Atlético?

El esperado duelo entre América de Cali y Alianza Atlético por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 contará con una cobertura completa para toda la región. Los aficionados en Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del partido en vivo a través de la señal de DSports (Directv Sports). Además, para quienes prefieren el streaming, el encuentro estará disponible en exclusiva mediante la plataforma DGO, garantizando una transmisión en alta definición desde el Estadio Pascual Guerrero.

América de Cali vs Alianza Atlético: previa del partido

América de Cali se prepara para encender el Estadio Pascual Guerrero este miércoles 15 de abril, cuando reciba a Alianza Atlético por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por David González llega con la presión de sumar de a tres en casa para consolidarse en la cima, apoyándose en el gran momento de Yeison Guzmán y la experiencia de Adrián Ramos, aunque con las bajas confirmadas por lesión de Nicolás Hernández y Jan Lucumí.

Por su parte, el "Vendaval del Norte" arriba a Cali con la etiqueta de ser un rival sumamente ordenado. Tras dejar en el camino a Deportivo Garcilaso en la fase previa y rescatar un valioso empate 1-1 ante Tigre de Argentina en su debut en grupos, los pupilos de Gerardo Ameli buscan dar el golpe en territorio colombiano. Alianza Atlético ha demostrado ser un equipo sólido defensivamente, acumulando una racha importante de partidos sin conocer la derrota, lo que promete un duelo táctico de alta intensidad.

En cuanto a las estadísticas, la balanza histórica favorece a la localía de los "Escarlatas", quienes mantienen un invicto prolongado en el Pascual Guerrero en competiciones CONMEBOL. Sin embargo, el cuadro peruano ha sabido adaptarse a escenarios complicados, confiando en el contragolpe letal de Franco Coronel y la generación de juego de Francesco Flores. Para este choque, se espera un estadio vibrante con una hinchada roja que agotó gran parte del aforo disponible para respaldar el sueño de la "Gran Conquista".

El partido está programado para las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y contará con la transmisión oficial de ESPN para toda Sudamérica. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto ONLINE a través de las plataformas de streaming Disney+ y DGO. Con ambos equipos buscando acomodarse en una tabla muy apretada, el resultado en Cali podría marcar el destino de los dos clubes en su camino hacia los octavos de final.