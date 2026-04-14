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River Plate vs Carabobo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Copa Sudamericana?

¡Se viene un tremendo partido! River Plate recibirá a Carabobo en el Monumental de Núñez por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

Gary Huaman
River Plate jugará de local ante Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana.
River Plate jugará de local ante Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana. | Foto: composición Líbero
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River Plate vs Carabobo EN VIVO jugarán un emocionante encuentro por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La transmisión de este duelo estará a cargo de ESPN 5 para Sudamérica y ESPN para Argentina, pero si deseas verlo a través de streaming, entonces puedes conectarte a la plataforma de Disney Plus.

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¿A qué hora juegan River Plate vs Carabobo por la Copa Sudamericana?

El choque entre River Plate vs Carabobo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se jugará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver River Plate vs Carabobo por la Copa Sudamericana?

La transmisión del duelo entre River Plate vs Carabobo por la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN 5 y Disney Plus para toda Sudamérica, mientras que en Argentina va por ESPN.

River Plate vs Carabobo: cómo llegan ambos equipos

Se viene un partidazo por el liderato del grupo H. Tanto River Plate como Carabobo sumaron en su primer encuentro, por lo que el ganador podría de este duelo se quedaría con el primer lugar. En el caso del Millonario, sacó un valioso empate en su visita a Blooming en la altura de Santa Cruz.

Por su parte, Carabobo dio el golpe de la primera fecha y venció por la mínima al RB Bragantino en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela. Es preciso resaltar que ambos equipos no se han enfrentado hasta ahora y el choque de este miércoles será la primera vez entre argentinos y llaneros.

Tabla de posiciones del grupo H de la Copa Sudamericana

EquipoPJDFPuntos
Carabobo113
River Plate101
Blooming101
RB Bragantino1-10

River Plate vs Carabobo: pronósticos

Casa de ApuestaRiver PlateEmpateCarabobo
Betsson1.215.9012.50
Betano1.256.3015.00
Bet3651.226.0013.00
Coolbet1.216.1014.75
Doradobet1.226.5015.00

River Plate vs Carabobo: árbitros del partido

  • Árbitro principal: Kevin Ortega (Perú)
  • Asistente 1: Michael Orué (Perú)
  • Asistente 2: Stephen Atoche (Perú)
  • Cuarto árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
  • AVAR: Byron Romero (Ecuador).

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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