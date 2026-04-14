River Plate vs Carabobo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Copa Sudamericana?

River Plate vs Carabobo EN VIVO jugarán un emocionante encuentro por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La transmisión de este duelo estará a cargo de ESPN 5 para Sudamérica y ESPN para Argentina, pero si deseas verlo a través de streaming, entonces puedes conectarte a la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juegan River Plate vs Carabobo por la Copa Sudamericana?

El choque entre River Plate vs Carabobo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se jugará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver River Plate vs Carabobo por la Copa Sudamericana?

La transmisión del duelo entre River Plate vs Carabobo por la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN 5 y Disney Plus para toda Sudamérica, mientras que en Argentina va por ESPN.

River Plate vs Carabobo: cómo llegan ambos equipos

Se viene un partidazo por el liderato del grupo H. Tanto River Plate como Carabobo sumaron en su primer encuentro, por lo que el ganador podría de este duelo se quedaría con el primer lugar. En el caso del Millonario, sacó un valioso empate en su visita a Blooming en la altura de Santa Cruz.

Por su parte, Carabobo dio el golpe de la primera fecha y venció por la mínima al RB Bragantino en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela. Es preciso resaltar que ambos equipos no se han enfrentado hasta ahora y el choque de este miércoles será la primera vez entre argentinos y llaneros.

Tabla de posiciones del grupo H de la Copa Sudamericana

Equipo PJ DF Puntos Carabobo 1 1 3 River Plate 1 0 1 Blooming 1 0 1 RB Bragantino 1 -1 0

River Plate vs Carabobo: pronósticos

Casa de Apuesta River Plate Empate Carabobo Betsson 1.21 5.90 12.50 Betano 1.25 6.30 15.00 Bet365 1.22 6.00 13.00 Coolbet 1.21 6.10 14.75 Doradobet 1.22 6.50 15.00

River Plate vs Carabobo: árbitros del partido