Racing vs River Plate EN VIVO por Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, a qué hora y en qué canal ver

Momento de ver el clásico entre Racing vs River Plate por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Dicho cotejo entre la Academia y el Millonario se disputa este domingo 12 de abril a partir de las 18.00 hora peruana (20.00 horas de Argentina) con la transmisión de ESPN, ESPN Premium y Disney Plus. Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto en Libero.pe.

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Previa Racing vs River Plate

River Plate llega con un sinsabor a este partido en Avellaneda tras igualar 1-1 ante Blooming en su estreno por la Copa Sudamericana 2026. El cuadro de Coudet no pudo en tierras bolivianas, teniendo que afrontar gran parte del compromiso con 10 jugadores ante la expulsión de Martínez Quarta.

Del mismo modo, Racing afrontó su respectivo choque de Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero de Bolivia. Una victoria de 1-3 que lo ponen como líder en solitario del grupo E por encima de Botafogo y Caracas. Los dirigidos por Gustavo Costas llegaban de una caída ante su clásico rival por la Liga Profesional, pero ahora tratarán de levantar cabeza ante el Millonario.

Actualmente, River es segundo en la clasificación del Torneo Apertura 2026 con 23 unidades, encadenando una racha de cuatro victorias consecutivas. Por el lado de Racing, es sexto en la tabla de posiciones con 18 unidades y viene teniendo unos resultados irregulares para el malestar del hincha.

ESPN Premium transmitirá el Racing vs River Plate.

¿Cuándo juega Racing vs River Plate?

El partido entre Racing vs River Plate por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina se juega este domingo 12 de abril en el Cilindro de Avellaneda. Ambos elencos necesitan de la victoria para seguir firmes en la clasificación, por lo que no escatimarán en esfuerzos a lo largo de los 90 minutos.

¿A qué hora juega Racing vs River Plate?

Este choque entre Racing vs River Plate inicia a partir de las 18.00 hora peruana (20.00 horas de Argentina). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18.00 horas

Venezuela, Bolivia: 19.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 20.00 horas

¿Dónde ver Racing vs River Plate?

La transmisión del partido entre Racing vs River Plate va por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica y ESPN Premium en Argentina. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el app de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Racing vs River Plate

Argentina: ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+ Premium

México: Disney+ Premium

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional

Formación de Racing vs River Plate

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.

Racing vs River Plate: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Racing se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante River Plate en esta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS RACING EMPATE RIVER PLATE Betsson 2.62 2.92 2.92 Betano 2.70 2.90 3.00 Bet365 2.65 3.00 2.85 1XBet 2.61 2.90 2.90 Doradobet 2.75 2.90 2.90

Últimos resultados entre Racing vs River Plate