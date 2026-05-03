¡Importante! Recientemente, un grupo bipartidista de senadores presentó la Hot Rotisserie Chicken Act, una iniciativa que permitiría que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) puedan adquirir pollo asado caliente con sus cupones de alimentos.

Vale precisar que esta propuesta busca eliminar una restricción actual que impide la compra de alimentos recién preparados y servidos calientes. Aquí más detalles.

Beneficiarios de SNAP: esta es la "Ley de Pollo Asado Caliente", ¿los favorece o perjudica?

El senador Jim Justice (R-WV) difundió públicamente esta propuesta, que cuenta con el apoyo de sus colegas John Fetterman (D-PA), Shelley Moore Capito (R-WV) y Michael Bennet (D-CO). La iniciativa no busca incrementar el presupuesto del programa ni alterar los criterios de elegibilidad vigentes.

Hasta el momento, las normativas federales impiden que los beneficiarios de SNAP utilicen sus cupones para adquirir alimentos preparados calientes, lo que excluye, por ejemplo, el pollo asado recién hecho, aunque sí se permite la compra de este mismo producto una vez que se enfría.

SNAP: esta es la "Ley de Pollo Asado Caliente", ¿los favorece o perjudica?

Al respecto, la Hot Rotisserie Chicken Act tiene como finalidad eliminar esta distinción, permitiendo específicamente la compra de pollo asado caliente con los beneficios de SNAP. No obstante, no contempla autorizar la adquisición de otros alimentos calientes preparados.

Asimismo, es necesario precisar que este proyecto no modifica el monto de los beneficios ni los requisitos de calificación de los beneficiarios.

¿A quiénes beneficia y en qué situación va el proyecto?

La senadora Capito resaltó que la iniciativa está dirigida a adultos mayores, familias con limitaciones de tiempo y personas que carecen de acceso constante a utensilios de cocina.

Por su parte, el senador Fetterman mencionó el pollo asado de Costco, que tiene un precio de US$4,99, como un ejemplo de los alimentos accesibles que deberían estar al alcance de todos los hogares.