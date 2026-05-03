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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: Trump planea ACELERAR la DEPORTACIÓN de estos niños y devolverlos a sus países de origen

La administración de Trump busca deportar a un mayor número de niños inmigrantes, asegurando que este proceso se realice sin someterlos a riesgos innecesarios.

Melanni Miranda
inmigrantes: Trump planea acelerar la deportación de estos niños y devolverlos a sus países de origen.
inmigrantes: Trump planea acelerar la deportación de estos niños y devolverlos a sus países de origen. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Mucha atención! Estados Unidos continúa endureciendo sus políticas migratorias y ahora se centra en acelerar las deportaciones de ciertos menores migrantes que se encuentran bajo custodia. Asimismo, el gobierno está a punto de implementar un plan destinado a proteger a estos niños de situaciones de riesgo específicas. ¿A quiénes se refiere y qué pasará con ellos?

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Atención, inmigrantes: Trump planea acelerar la deportación de estos niños y devolverlos a sus países de origen

Según informes de 'El Cronista' y 'CNN', menores de tan solo cuatro años se ven obligados a comparecer en múltiples ocasiones ante un tribunal y a proporcionar información actualizada sobre su situación migratoria, a menudo sin la asistencia de un abogado.

Por ello, la administración de Donald Trump ha decidido adelantar las audiencias de estos menores, que se encuentran bajo custodia estatal, con el fin de acelerar los procesos de deportación. Este enfoque busca resolver los casos semanas o incluso meses antes de lo previsto.

Trump

Trump planea acelerar la deportación de estos niños y devolverlos a sus países de origen.

Tal como señalaron las autoridades, la situación es particularmente crítica para estos niños, que carecen de padres o tutores y, en muchos casos, son muy pequeños. Se ven forzados a presentarse ante los tribunales de inmigración mientras se espera una decisión sobre su estatus migratorio.

El objetivo es que las audiencias se lleven a cabo con mayor rapidez, pues los menores no cuentan con representación legal ni disponen del tiempo necesario para preparar adecuadamente su defensa, lo que complica aún más su situación.

¿Qué niños serían devueltos a su país de origen?

Con esta nueva estrategia, el país busca desmantelar redes de trata y proteger a los niños de la explotación por parte de cárteles.

La intención es reintegrar a los menores de manera ágil a entornos seguros o a sus familias. No obstante, pese a las justificaciones del gobierno, los detractores sostienen que esta medida podría comprometer el debido proceso y elevar el riesgo de deportaciones sin una evaluación adecuada en cada caso.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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