ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados bajo custodia de ICE en EE. UU.: conoce tus derechos y CÓMO DENUNCIAR un caso de abuso

Cuando una persona es detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, la incertidumbre se convierte en el principal obstáculo, junto con el miedo, la desinformación y la preocupación por la familia. Tanto inmigrantes indocumentados como aquellos con procesos migratorios abiertos enfrentan una situación de alta vulnerabilidad en los centros de detención. En este contexto, especialistas y organizaciones advierten que muchas personas desconocen los mecanismos de protección y los canales de denuncia disponibles, lo que puede llevar a que soporten situaciones injustas por temor a represalias o a una aceleración de los procesos de deportación.

Las personas que se encuentran bajo custodia del ICE conservan ciertos derechos fundamentales.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes detenidos por ICE?

La situación de los inmigrantes en Estados Unidos bajo custodia del ICE ha generado múltiples alertas por parte de defensores de los derechos civiles. Sin embargo, existe un punto clave que muchas personas desconocen: incluso detenidas, las personas migrantes conservan derechos fundamentales que las autoridades deben respetar.

Entre los derechos básicos de las personas inmigrantes indocumentadas detenidas por el ICE en Estados Unidos se encuentran el trato digno, el acceso a atención médica, la comunicación con sus familiares y la posibilidad de recibir asesoría legal. También se incluyen el derecho al debido proceso, a no firmar documentos que no comprendan y a solicitar una audiencia ante un juez de inmigración.

¿Cómo denunciar abusos de ICE en centros de detención y proteger a inmigrantes en EE. UU.?

Ante cualquier situación irregular, los expertos recomiendan actuar con rapidez. Las personas inmigrantes bajo custodia de ICE en Estados Unidos pueden reportar abusos directamente dentro del centro de detención , informando a un supervisor o solicitando que la queja quede registrada oficialmente. Asimismo, pueden pedir atención médica si presentan lesiones.

, informando a un supervisor o solicitando que la queja quede registrada oficialmente. Asimismo, pueden pedir atención médica si presentan lesiones. También es posible comunicarse con la línea de información y reporte de detención de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE ERO) al 1-888-351-4024, habilitada para recibir denuncias relacionadas con abusos o problemas en centros de detención.

de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE ERO) al 1-888-351-4024, habilitada para recibir denuncias relacionadas con abusos o problemas en centros de detención. Otra vía es presentar una queja ante el U.S. Department of Homeland Security (DHS), ya sea a través de la Oficina del Inspector General (OIG) o de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), ambas encargadas de investigar posibles violaciones de derechos.

ante el U.S. Department of Homeland Security (DHS), ya sea a través de la Oficina del Inspector General (OIG) o de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), ambas encargadas de investigar posibles violaciones de derechos. Existen entidades como Freedom for Immigrants que ofrecen formularios para registrar abusos y líneas de asistencia para personas detenidas en centros de inmigración. Además, se recomienda buscar apoyo legal mediante un abogado de inmigración o una organización sin fines de lucro, que puedan ayudar a documentar los hechos y orientar el proceso de denuncia.

Para que una denuncia tenga mayor impacto, es fundamental registrar fechas, nombres de los oficiales y testigos, además de describir con precisión lo ocurrido. También se recomienda conservar registros médicos y cualquier documento relacionado con el incidente, ya que pueden servir como evidencia en investigaciones posteriores.

¿Qué se considera abuso en los centros de detención de ICE en Estados Unidos?

En el contexto de las denuncias contra el ICE en Estados Unidos por maltrato en centros de detención, se han identificado distintas formas de abuso que pueden vulnerar gravemente los derechos de las personas detenidas.

Entre ellas figuran el uso de fuerza excesiva, los golpes, el uso innecesario de esposas o los castigos físicos. También el abuso sexual o el acoso, que puede incluir tocamientos no consentidos, comentarios de carácter sexual o incluso chantaje a cambio de beneficios, según detalla el sitio especializado Vasquez Law Firm, PLLC.

Otro punto crítico es la negligencia médica, que incluye la negativa de atención en situaciones de emergencia o condiciones inhumanas, como la falta de higiene, la alimentación insuficiente o las temperaturas extremas. A esto se suman el abuso verbal, las amenazas o las represalias contra quienes presentan quejas o solicitan hablar con un abogado.