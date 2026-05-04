¡Aviso importante! Recientemente, se implementan cambios en los controles de seguridad para todas las solicitudes de inmigración, lo que ha ocasionado demoras en la resolución de varios casos, en especial en San Diego, Estados Unidos. Esta situación ha sido confirmada por un abogado especializado en inmigración de la localidad, quien advierte sobre las complicaciones que enfrentan los solicitantes ante estas actualizaciones. ¿Qué debes tomar en cuenta?

Atención, inmigrantes: USCIS implementó nuevos controles de seguridad para estos solicitantes

'CBSB8+' compartió la declaración que brindó Habib Hasbini, abogado especializado en inmigración en San Diego, en la que se refirió a un cambio significativo en el proceso de entrevistas para solicitantes en el país americano. “Todas las entrevistas de esta semana fueron bastante diferentes a las de las semanas anteriores”, señaló.

Se ha confirmado que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha introducido nuevos controles de seguridad para mejorar la evaluación y selección de solicitantes, gracias a un mayor acceso a las bases de datos federales de antecedentes penales.

Al respecto, Zach Kahler, portavoz de USCIS, precisó, a través de un comunicado a este medio, que el procesamiento de solicitudes continúa mientras se implementan estos requisitos de verificación. Asimismo, afirmó que cualquier retraso en la emisión de decisiones será breve y se resolverá rápidamente. Aseguró, además, que la seguridad del pueblo estadounidense es la prioridad.

Los documentos internos del gobierno actual evidencian que esta modificación se produjo luego de la orden ejecutiva del presidente en febrero, que permitió a USCIS acceder más ampliamente a la base de datos del FBI.

¿Qué más dijo el abogado sobre los nuevos controles de seguridad?

De manera personal, Hasbini relató que él y su cliente recibieron una notificación al finalizar una entrevista de ajuste de estatus, en la que se indicaba que no se podía concluir el caso en ese momento y que se aplazaría hasta que se tomara una decisión final. La notificación informaba que este caso, en particular, estaba pendiente de revisión.

“Nos dijeron que, como parte del proceso de evaluación, debían suspender nuestro caso… y simplemente nos entregaban un documento genérico que decía que no podían tomar una decisión en ese momento, que volviéramos a contactarlos en unas semanas o meses, hasta cuatro meses antes de que pudiéramos tener noticias suyas”, sentenció Hasbini, exponiendo las complicaciones.