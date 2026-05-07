¿Viven cerca de ti? Identifican a la pareja responsable de un AUDAZ ROBO en un Walmart de Onslow

En el condado de Onslow, en Estados Unidos, las autoridades locales avanzaron en la investigación de un caso de robo en una tienda Walmart que ha llamado la atención de la comunidad. Según información preliminar, una pareja habría ingresado al establecimiento y sustraído mercancía sin pagar, en un hecho ocurrido a plena luz del día. La información fue confirmada por la oficina del sheriff en un caso que ya ha sido reportado por el medio local WITN-TV.

Robo en Walmart en EE. UU.: así ocurrió el hurto en el condado de Onslow

Según los reportes oficiales retomados por WITN-TV, el incidente se registró el pasado 26 de abril en el Walmart ubicado en 349 Kinston Highway, en el condado de Onslow, Estados Unidos. Las cámaras de seguridad habrían captado a un hombre y una mujer ingresando al establecimiento alrededor de las 3:17 p. m. y permaneciendo en el lugar por cerca de media hora antes de retirarse, aproximadamente a las 3:48 p. m., con productos valorados en 143 dólares. Este caso de robo en un Walmart de EE. UU. ha sido seguido por las autoridades locales.

Autoridades de EE. UU. identifican a pareja implicada en robo en Walmart del condado de Onslow

En una actualización reciente, la oficina del sheriff del condado de Onslow informó que ya se logró identificar a las dos personas presuntamente involucradas en el robo en el Walmart. De acuerdo con la descripción difundida, el hombre tendría una estatura aproximada entre 1,60 y 1,75 metros y vestía una camiseta gris, pantalones cortos negros y zapatillas grises. La mujer, por su parte, fue descrita con gafas, suéter gris, pantalones negros y zapatos del mismo color.

"Ambas personas han sido identificadas por los agentes tras la investigación del caso", informó WITN-TV, al citar a las autoridades locales en Estados Unidos.

Las investigaciones continúan mientras se determina la posible responsabilidad legal de los implicados en este robo ocurrido en un Walmart de Estados Unidos, un caso que sigue generando atención en la comunidad del condado de Onslow.