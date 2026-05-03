¡Atención! La policía de Estados Unidos lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre llamadas fraudulentas al 911 que se registraron la mañana del sábado 2 de mayo. Según los reportes, unos hombres solicitaron dinero mientras amenazaban con llevar a cabo un tiroteo en un Walmart ubicado en Saugus. ¿Qué han dicho las autoridades sobre estas amenazas?

Walmart: reportan llamadas falsas al 911 de hombres que exigen dinero y amenazan con tiroteo

MassLive y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre esta lamentable situación, en la que los operadores de emergencia atendieron dos llamadas que amenazaban al Walmart ubicado en la Ruta 1, poco después de las 9.00 a. m. de ese día, en EE. UU.

Walmart: reportan llamadas falsas al 911 de hombre que exigen dinero y amenazan con tiroteo.

A través de un comunicado emitido por la policía de Saugus, y tras un registro de las instalaciones, tanto la policía local como la Policía Estatal de Massachusetts confirmaron que no existía ninguna amenaza ni presencia de hombres armados en el establecimiento.

Hasta el momento, las autoridades de Saugus y la Policía Estatal siguen investigando el origen de estas llamadas falsas. Se solicita a cualquier persona que posea información relevante para el caso que se comunique con la policía a la brevedad. No se ha brindado más información.

¿Por qué Walmart resalta en Estados Unidos?

Walmart, con una presencia global que abarca 10.822 tiendas en 19 países, se ha convertido en una de las cadenas de supermercados más grandes a nivel mundial.

Su influencia en el mercado es notable, ya que genera ingresos anuales superiores a US$681.000 millones, lo que le permite afectar de manera significativa el comercio minorista, así como las políticas y los precios en el sector.