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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Alabama: reportan CIERRE obligatorio de tienda tras INCENDIO que dejó a dos personas HERIDAS
Un incendio en un Walmart localizado en Montgomery dejó como resultado a dos personas heridas y provocó el cierre temporal de la tienda. ¿Qué pasó?
Un establecimiento Walmart, ubicado en las afueras de Montgomery, Alabama, EE. UU., ha tenido que cerrar temporalmente tras un incendio que dejó a dos personas lesionadas. Este hecho se registró el jueves 30 de abril. Las autoridades siguen investigando las causas del siniestro. ¿Qué se sabe al respecto?
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Walmart de Alabama: cierre obligatorio de tienda tras incendio que dejó dos heridos
5 Chicago y los bomberos de Oswego compartieron más detalles sobre el incendio que se registró en el tejado del Walmart de Montgomery, según informaron los bomberos de Oswego.
Según los informes, el siniestro empezó poco antes de la 1.00 p. m. del jueves 30 de abril, lo que llevó a los equipos de emergencia a acudir rápidamente al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran al interior del establecimiento.
Walmart de Alabama: cierre obligatorio de tienda tras incendio que dejó dos heridos.
A pesar de que el fuego se extendió al tejado, el interior de la tienda sufrió daños significativos por el agua y el humo, como consecuencia del incendio y de las labores de extinción.
En el incidente, una persona recibió atención médica en el lugar por inhalación de humo y fue dada de alta, mientras que otra fue trasladada al hospital por una lesión que no estaba relacionada con el fuego.
¿Qué más han dicho las autoridades sobre este siniestro?
Las autoridades locales informaron que la causa del incendio en las afueras del Walmart se encuentra en proceso de investigación.
Por esta razón, la tienda permanecerá cerrada temporalmente para facilitar las reparaciones necesarias.
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