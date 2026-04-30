ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Elkton: ¿conoces a este hombre que provocó un INCENDIO COMO DISTRACCIÓN en Maryland y movilizó a las autoridades?

Un grave incidente sacudió un establecimiento de la cadena Walmart en Elkton, en el estado de Maryland, Estados Unidos, luego de que un incendio intencional y un robo obligaran a evacuar a empleados y clientes en plena jornada. Las autoridades han activado una alerta para dar con el sospechoso, mientras crece la preocupación por la seguridad en las tiendas Walmart en EE. UU.

Se cree que el hombre de la imagen incendió el Walmart de Elkton y huyó con mercancía robada.

Según la información difundida por WBAL-TV, el caso se trata como un acto deliberado que incluyó un incendio como método de distracción dentro del Walmart Supercenter.

Incendio en Walmart de Elkton, Maryland: ¿cómo se desató el fuego?

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 7:00 p. m., cuando múltiples llamadas al 911 alertaron sobre un incendio dentro del Walmart ubicado en el 1000 de East Pulaski Highway. De inmediato, los equipos de emergencia acudieron al lugar, mientras empleados y clientes eran evacuados de forma preventiva.

De acuerdo con la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Maryland, la investigación posterior reveló que el incendio fue provocado de manera intencional. Según la investigación citada por WBAL-TV: "El incendio fue provocado como distracción. El sospechoso utilizó combustible y fuegos artificiales de la tienda para prender fuego a una sección de ropa infantil".

Un incendio fue provocado dentro del Walmart Supercenter de Elkton la noche del miércoles.

A pesar de la magnitud del susto, los sistemas contra incendios del establecimiento no llegaron a activarse, ya que las llamas no alcanzaron la temperatura necesaria. Las pérdidas materiales se estiman en aproximadamente US$5.000.

Sospechoso huye en motocicleta tras robo en Walmart en EE. UU.

Mientras se desarrollaba la evacuación del Walmart en Maryland, el sospechoso habría aprovechado el caos para forzar el acceso al área de joyería y sustraer una cantidad limitada de mercancía antes de escapar. Las autoridades lo describen como un hombre blanco de unos 20 años, visto por última vez con una camiseta de béisbol de la Universidad Jefferson, mascarilla y un chaleco tipo Walmart. Tras el incidente, huyó en una motocicleta sin matrícula, lo que complicó su rastreo.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado solicita la colaboración ciudadana para esclarecer el caso. Cualquier persona con información puede comunicarse al 410-386-3050. El caso ha generado preocupación en la zona de Elkton y reabre el debate sobre la seguridad en grandes superficies comerciales en Estados Unidos, especialmente en tiendas de alto flujo como Walmart en EE. UU.