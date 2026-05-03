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¡ALERTA MÁXIMA! EVACÚAN de emergencia un Walmart en el condado de Caldwell: lo que parecía una AMENAZA MORTAL terminó en una sorpresa
Un hombre ingresó a un Walmart en Caldwell, EE. UU., con un objeto parecido a una granada, lo que provocó un operativo policial y la evacuación del local.
Un Walmart en Estados Unidos fue evacuado de emergencia tras un incidente inusual que generó alarma entre clientes y autoridades. Lo que inicialmente se interpretó como una posible amenaza de explosivos terminó siendo una falsa alarma, luego de que la policía confirmara que el objeto involucrado no era real. El hecho ocurrió en el condado de Caldwell y movilizó a múltiples unidades de seguridad.
Un Walmart en Hudson fue evacuado después de que un hombre realizara gestos amenazantes con una granada falsa.
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Evacúan un Walmart en el condado de Caldwell tras la presencia de un hombre con una granada falsa
De acuerdo con la información difundida por WCNC, el incidente se registró alrededor de la 1:00 p. m. en el Walmart Neighborhood Market ubicado en Hickory Boulevard, en Estados Unidos. Las autoridades del condado de Caldwell activaron una alerta de emergencia y solicitaron a la población evitar la zona mientras se evaluaba la situación.
"Las autoridades instaron al público a evitar la zona debido a una situación de emergencia", reportó WCNC, mientras la tienda permanecía evacuada por precaución. Cerca de las 2:00 p. m., la situación fue controlada sin mayores incidentes. La policía de Hudson confirmó que un hombre ingresó al establecimiento portando lo que parecía una granada y realizando gestos amenazantes. Aunque inicialmente se creyó que se trataba de un artefacto explosivo real, posteriormente se determinó que era un objeto falso.
Arrestan a Alexander Little en un Walmart del condado de Caldwell
El sospechoso fue identificado como Alexander Little, de 24 años, quien ahora enfrenta cargos graves, entre ellos posesión de un arma de destrucción masiva, falsa denuncia de bomba y conducta destinada a generar terror público en el Walmart del condado de Caldwell, Estados Unidos.
Las investigaciones también revelaron que el propio detenido habría realizado una llamada al 911 para reportar la supuesta amenaza. Actualmente, Little permanece en prisión sin derecho a fianza y su próxima comparecencia judicial está programada para el 4 de mayo. El caso ha generado atención en Estados Unidos por el riesgo inicial que representó y la rápida respuesta de las autoridades, que evitó una posible tragedia en el establecimiento afectado.
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