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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Salem: esta es la situación actual de tienda tras CIERRE inmediato y preocupante AMENAZA

Un Walmart en Salem, en Estados Unidos, vuelve a operar después de recibir una amenaza de bomba, según informaron las autoridades. ¿Qué se sabe al respecto?

Melanni Miranda
Walmart de Salem: esta es la situación actual de tienda tras cierre inmediato y preocupante amenaza.
Walmart de Salem: esta es la situación actual de tienda tras cierre inmediato y preocupante amenaza. | Composición Libero / Melanni Miranda
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¡Atención, extranjeros! Este viernes 1 de mayo, la policía local realizó un registro en el Walmart de Salem, luego de recibir una amenaza que obligó a cerrar de manera temporal el local. Las autoridades investigan el incidente para garantizar la seguridad de los clientes y empleados. A continuación, más detalles.

Los extranjeros de este país son afectados tras situación actual del TPS.

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Walmart de Salem: esta es la situación actual de la tienda tras cierre inmediato y preocupante amenaza

Wkbn’ y otros portales internacionales confirmaron que, recientemente, el Departamento de Policía de Salem, en Estados Unidos, comunicó mediante Facebook el cierre temporal de la tienda Walmart en la ciudad, debido a una amenaza de bomba.

Según los informes, este aviso se emitió poco después de las 11.00 a. m. La tienda ha reanudado sus operaciones tras la situación. En tanto, luego de una minuciosa búsqueda, las autoridades confirmaron que no se hallaron objetos sospechosos en el establecimiento.

Walmart de Salem: esta es la situación actual de tienda tras cierre inmediato y preocupante amenaza.

Walmart de Salem: esta es la situación actual de tienda tras cierre inmediato y preocupante amenaza.

Además, la policía realiza una investigación para esclarecer el origen de la amenaza. En este sentido, enfatizó la seriedad con la que se abordan estos incidentes y agradeció a la comunidad por su cooperación y paciencia durante el proceso de respuesta.

¿Qué más reveló el Departamento de Policía de Salem al respecto?

Con relación a esta situación, el Departamento de Policía de Salem comunicó que recibió apoyo de unidades caninas de diversas instituciones, incluida la Policía de Canfield, la Policía del Hospital Infantil de Akron, la Policía de la Universidad Estatal de Youngstown y el Departamento de Policía de Youngstown.

Se solicita a quienes posean información sobre este incidente que se comuniquen con el Departamento de Policía de Salem.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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