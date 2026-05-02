¡Atención! Nueva York se está alistando para acoger dos de los eventos más importantes de los últimos años: la Copa Mundial de la FIFA y las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos. La realización de estas actividades ha elevado la seguridad a una prioridad para las autoridades, especialmente para la oficina del FBI. ¿Qué pasará con los residentes y ciudadanos?

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CBS News New York compartió recientemente más información al respecto. Amit Kachhia-Patel, agente especial del FBI responsable de la División de Servicios de la Misión en la ciudad, conversó con dicho medio y precisó que "la seguridad es nuestra máxima prioridad".

La agencia de EE. UU. ha confirmado que está equipada con los recursos necesarios para enfrentar no solo los grandes eventos programados para este verano, sino también las tareas diarias que implica proteger una metrópoli tan dinámica y compleja como Nueva York.

EE. UU.: FBI confirma nueva estrategia y seguridad en Nueva York ante el Mundial 2026.

La agenda de verano en la ciudad está repleta de actividades que presentan retos específicos para las fuerzas de seguridad. Entre los eventos más relevantes figuran la emblemática bajada de la bola en Times Square, un espectáculo reconocido, y la regata Sail 250, que reunirá embarcaciones internacionales en los puertos locales.

El enfoque del FBI se centra en simulaciones y ejercicios prácticos. Kachhia-Patel detalló que la agencia organiza encuentros en los que se congregan todos los actores clave para practicar técnicas de respuesta y evaluar distintos escenarios. Esta preparación incluye la revisión de lecciones aprendidas en eventos pasados, lo que permite el ajuste de tácticas y procedimientos para reaccionar ante situaciones imprevistas.

Este es el plan del FBI previo al Mundial 2026 y al aniversario de EE. UU.

El FBI de Nueva York ha empezado un programa de entrenamientos que abarca ejercicios de simulación y la revisión de procedimientos utilizados en eventos de gran magnitud.

El objetivo de estas actividades es asegurar que todos los involucrados estén listos para responder ante cualquier eventualidad durante la Copa Mundial de la FIFA y la conmemoración del 250 aniversario de la nación. Ambos eventos, que se anticipa atraerán a grandes multitudes, demandarán una coordinación óptima entre las agencias locales, estatales y federales.