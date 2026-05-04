Alerta en centro comercial de St. Lucie West: arrestan a dos personas y otra está siendo buscada tras tiroteo.

¡Mucha atención! Recientemente, el cuerpo policial de Port St. Lucie, en Florida, Estados Unidos, confirmó la detención de un par de individuos. Asimismo, señalaron que están tras la pista de otro vinculados a las lesiones que sufrieron dos jóvenes de 19 años en el Town Center de St. Lucie West. El tiroteo se llevó a cabo el sábado en la noche. ¿Qué se conoce sobre el autor principal de los disparos?

Alerta en centro comercial de St. Lucie West: dos personas quedaron heridas tras tiroteo, ¿qué se sabe sobre este caso?

Según informes de ‘ABC 25 WPBF’ y lo expuesto en la conferencia de prensa de ayer, domingo 3 de mayo, se conoció que el jefe de la policía, Leo Niemczyk, informó que este suceso se originó tras una venta acordada con anterioridad que involucraba celulares y que terminó en un asalto armado. El incidente empezó en un Walmart en Fort Pierce.

Las dos personas perjudicadas fueron baleadas dentro de un Tesla blanco antes de que las autoridades llegaran al lugar, y hasta el momento, se encuentran recibiendo atención en distintos hospitales. Por su parte, las autoridades lograron identificar a los dos hombres heridos en este tiroteo: Antoine Myers y Jermonti Johnson estaban de visita desde Georgia.

Myers fue alcanzado por una bala en la cabeza y se encuentra en estado crítico, mientras que Johnson recibió un fuerte impacto en el abdomen y se espera que se recupere. Los agentes se trasladaron de inmediato al lugar a las 18:36 horas en la cuadra 1600 del boulevard Northwest St. Lucie West, donde se localizan una clínica dental Aspen Dental, un Walmart Supercenter y un Miller's Ale House, respectivamente.

El policía Niemczyk afirmó que los investigadores y policías trabajaron durante toda la noche y hasta la tarde del domingo con el fin de recopilar pruebas y realizar detenciones. En tanto, se ha hecho oficial el llamado de toda persona que tenga información a que llame al 911, y si tiene más datos de las autoridades, hacerlo llegar lo más pronto posible.

Datos claves sobre las personas arrestadas y la otra que está siendo buscada por las autoridades

A través del informe policial, se conoció que los tres implicados han sido reconocidos y arrestados. Sharlett Nylav Key, de 18 años y originaria de Port St. Lucie, fue señalada como la conductora. “Ella transportó a los dos implicados en su vehículo desde Fort Pierce hacia PSL y luego los alejó del escenario del crimen. Los conoce ya que son amigos de otra compañera”. señaló Niemczyk.

Martravious Aaron Blue, Jr., de 19 años y residente de Fort Pierce, se encuentra en la lista como cómplice. En tanto, el tercer implicado, Norrien Casminski, de 18 años y también de Fort Pierce, ha sido nombrado como el tirador. Él sigue en fuga. Asimismo, posee un historial delictivo, que incluye robo con entrada forzada, hurto en grado mayor y violación de la libertad condicional