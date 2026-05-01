¡Aviso importante! Recientemente, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes decidió desestimar el proyecto de ley S.208, cuya finalidad era revelar la identidad de los agentes federales de inmigración que operan en Vermont, en Estados Unidos.

Según los informes, esta iniciativa, que incorpora diversas disposiciones, ya no se enfoca en los agentes federales ni establece una prohibición definitiva sobre la posibilidad de que los agentes de las fuerzas del orden estatales y locales mantengan su identidad en secreto. Aquí, más detalles.

Alerta, inmigrantes en EE. UU.: desestiman proyecto y legisladores ya no podrán desenmascarar a ICE

Vtdigger y otros medios internacionales señalaron que este proyecto, elaborado en el Senado, tenía como objetivo prohibir que los miembros de las fuerzas del orden en Vermont utilizaran máscaras o disfraces que ocultaran su identidad.

Además, establecía la obligación de que los agentes mostraran el nombre de su agencia, así como su nombre o número de identificación. No obstante, estas disposiciones han sido eliminadas y ahora solo se requiere que una junta policial de Vermont desarrolle una política modelo a nivel estatal sobre las normas de identificación y el uso de máscaras por parte de los agentes.

EE. UU.: desestiman proyecto y legisladores ya NO podrán desenmascarar a ICE.

La presentación de este proyecto de ley ocurrió en un contexto de creciente preocupación, ya que agentes federales enmascarados realizaron arrestos en algunas de las operaciones de control migratorio más significativas del Departamento de Seguridad Nacional en diversas ciudades del país.

La inquietud se intensificó entre muchos residentes de Vermont en marzo, luego de un operativo de inmigración que se extendió durante todo un día en South Burlington, donde los agentes de policía locales y estatales, en ocasiones, ocultaron sus rostros y no portaron identificación.

¿Qué decía el proyecto de ley inicial sobre el uso de máscaras o disfraces en agentes?

El proyecto inicial, elaborado en el Senado, buscaba prohibir a los agentes del orden público de Vermont el uso de máscaras o disfraces que ocultaran su identidad. Asimismo, establecía la obligación de que los agentes mostraran el nombre de su agencia, así como su nombre o número de identificación.

Sin embargo, el nuevo borrador eliminó estas disposiciones y se limita a requerir que una junta policial de Vermont desarrolle una política modelo a nivel estatal sobre las normas de identificación y el uso de máscaras por parte de los agentes.

La iniciativa legislativa surge en un contexto en el que agentes federales enmascarados realizaron arrestos durante algunas de las operaciones de control migratorio más significativas del Departamento de Seguridad Nacional en diversas ciudades del país.