Temblor HOY, viernes 22 de mayo, EN VIVO: epicentro y alerta del último sismo reportado en Perú por el IGP

El monitoreo sísmico en Perú continúa en tiempo real tras el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que informó un movimiento telúrico registrado en las últimas horas. El evento generó consultas entre la población sobre su magnitud, ubicación del epicentro y posibles consecuencias. En este contexto, las autoridades recuerdan la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y de seguir las recomendaciones de prevención ante sismos en el país.

Temblor en Perú HOY, 22 de mayo: magnitud y epicentro del sismo según IGP 09:12 Temblor en Lima - Fecha y hora local: 21/05/2026 22:12:53 - Magnitud: 3.5 - Profundidad: 40 km - Latitud: -11.11 - Longitud: -78.04 - Intensidad: II–III Huacho - Referencia: 47 km al oeste de Huacho, Huaura – Lima

¿Cómo saber dónde fue el epicentro del temblor de hace unos minutos en Perú?

El IGP detalla cada evento sísmico en tiempo real, incluyendo la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud del movimiento. Estos datos permiten a la población conocer con precisión dónde ocurrió el sismo y evaluar su impacto en las regiones cercanas. Asimismo, la institución recuerda que todos los reportes oficiales pueden ser consultados directamente en sus canales informativos, donde se publican los últimos eventos sísmicos registrados en Perú.

¿Qué es un sismo y cuál es su origen?

Un sismo es un fenómeno natural que se produce por la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra. Este proceso ocurre cuando las rocas ubicadas bajo la superficie terrestre se fracturan o se desplazan debido a la presión acumulada durante largos periodos de tiempo.

Esa liberación de energía genera ondas que se propagan a través del suelo, provocando el movimiento que percibimos como temblor. En términos geológicos, este proceso está asociado a la dinámica interna del planeta y a la interacción constante de las placas tectónicas. Según especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP), este tipo de eventos forma parte de la actividad natural de la Tierra, especialmente en regiones como Perú, donde la actividad sísmica es frecuente debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Es posible predecir un sismo?

Sobre la posibilidad de anticipar un sismo, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un evento de este tipo. Explicó que predecir un sismo implicaría conocer con precisión el lugar, la hora y la magnitud exacta del movimiento, algo que la ciencia aún no puede determinar. Sin embargo, sí existen avances importantes en el campo del pronóstico sísmico, que permiten identificar zonas con mayor probabilidad de actividad sísmica y estimar posibles magnitudes.

En ese sentido, el IGP enfatiza que el trabajo científico está enfocado en la prevención y la preparación, más que en la predicción exacta, y promueve así la cultura de seguridad ante desastres naturales.