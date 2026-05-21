Temblor HOY, jueves 21 de mayo de 2026, EN VIVO: epicentro y hora del último sismo en Perú según el IGP

Perú, por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es un país altamente sísmico, donde los movimientos telúricos pueden presentarse en cualquier momento. Ante este escenario, las autoridades recuerdan la importancia de la prevención y la preparación familiar. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) insiste en la necesidad de contar con una mochila de emergencia como parte esencial del "combo de supervivencia" frente a desastres naturales, mientras que el monitoreo de los sismos se realiza de manera constante a nivel nacional.

Temblor HOY, 21 de mayo, EN VIVO en Perú: magnitud y epicentro según el IGP 09:38 ¿Todos los sismos generan tsunamis? En teoría, sí pueden generarlos. Sin embargo, según el presidente ejecutivo del IGP, los tsunamis significativos suelen originarse a partir de sismos de magnitud igual o superior a 7. Aunque los sismos de magnitudes 6 o 5 también pueden producir tsunamis, estos suelen ser muy pequeños y no representan peligro. 09:08 Último temblor en Arequipa - Fecha y hora local: 20/05/2026 – 21:30:24 - Magnitud: 3.6 - Profundidad: 37 km - Latitud: -16.57 - Longitud: -71.68 - Intensidad: II–III en Arequipa - Referencia: 25 km al suroeste de Arequipa, región Arequipa

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 21 de junio?

El registro oficial de los sismos en el país está a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que informa en tiempo real la ubicación del epicentro, la magnitud y la profundidad de cada evento sísmico a través de sus canales digitales. Estos datos provienen del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que integra la información de la Red Sísmica Nacional, un sistema de sensores distribuidos en todo el territorio peruano que mide la velocidad, la aceleración y el desplazamiento del suelo.

¿Qué contiene un botiquín de primeros auxilios?

En situaciones de emergencia, contar con un botiquín básico puede marcar la diferencia. Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), este debe incluir elementos esenciales como vendas, gasas, esparadrapo, agua oxigenada, analgésicos, antibióticos, crema tópica y mascarillas. Estos insumos permiten atender lesiones leves mientras se recibe ayuda médica especializada.

¿Cuál es el sismo de mayor magnitud registrado por instrumentos en el Perú?

Uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados instrumentalmente en el país ocurrió el 3 de octubre de 1974 en Lima. Este terremoto alcanzó una magnitud de 8,0 y sacudió la capital durante aproximadamente 90 segundos, afectando también a zonas de la costa sur. El saldo fue trágico: 252 fallecidos y alrededor de 3.600 personas heridas, según registros históricos.

El Perú se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, lo que hace indispensable la evaluación constante del peligro sísmico. Este análisis permite comprender el comportamiento de los sismos en distintas regiones y establecer medidas de prevención para reducir su impacto en el futuro.