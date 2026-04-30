ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: Trump entrega hasta $2,600 a los que se retiren del país bajo esta APP

¡Atención! Desde el 21 de enero del 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incrementó a US$2.600 el monto de los estipendios destinados a los inmigrantes indocumentados que decidan retirarse de Estados Unidos a través de una aplicación desarrollada por el gobierno federal. Esta busca facilitar el proceso de salida de los extranjeros que se encuentran en el país sin documentación. ¿De qué se trata esta app y cuál es?

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Univisión y otros sitios web compartieron valiosa información sobre las medidas tomadas por las autoridades estadounidenses. El DHS, en su momento, emitió un comunicado en el que la ahora exsecretaria Kristi Noem señaló que “los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque de lo contrario, los hallaremos, los arrestaremos y nunca volverán”.

Bajo este complicado contexto, se especificó que cada inmigrante que abandone la nación recibirá un bono de US$2.600, además de un vuelo gratuito hacia su país de origen o a otro lugar donde cuente con estatus legal. Vale precisar que, anteriormente, la cantidad ofrecida era de US$1.000.

El DHS también precisó que el costo de una deportación forzosa asciende a US$18.245. Con la nueva propuesta de ayuda de US$2.600, el gasto por autodeportación a través de la aplicación CBP Home se reducirá a US$5.100, lo que representará un ahorro de más de US$13.000 para los contribuyentes estadounidenses por cada inmigrante ilegal.

El DHS, asimismo, acotó que los inmigrantes sin documentos que deseen acceder al beneficio deben emplear la aplicación CBP Home para manifestar su deseo de abandonar EE. UU. de manera voluntaria.

¿Qué extranjeros califican para estos incentivos?

El DHS ha identificado a varios grupos de inmigrantes en el país americano que se encuentran en situaciones irregulares. AQUÍ los que sí califican a este apoyo económico:

Aquellos que no han cometido delitos.

Los que han tenido contacto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ya sea en puertos de entrada o en áreas intermedias.

Personas con permisos categóricos cuya legalidad ha expirado o está a punto de hacerlo.

Aquellos cuyo Estatus de Protección Temporal ha finalizado.

Como dato adicional, es bueno saber que, en el primer año del segundo mandato de Trump, se registraron más de 675.000 deportaciones. Actualmente, la aplicación CBP Home ha alcanzado más de 100.000 usuarios, lo que facilita el acceso a información relevante para quienes se encuentran en estas circunstancias.