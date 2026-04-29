ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: disputa por un estacionamiento termina con un vecino de Boston EN MANOS DE ICE

Un simple conflicto por un espacio de estacionamiento en el barrio de East Boston, en Estados Unidos, terminó escalando hasta convertirse en un caso emblemático sobre inmigración, detenciones del ICE y el papel de los tribunales locales en la vida de los inmigrantes en ese país. El protagonista es Alejandro Orrego Agudelo, un joven colombiano de 27 años y solicitante de asilo, cuyo arresto y posterior detención fueron documentados por la emisora WBUR-FM, que reveló cómo una disputa vecinal derivó en meses de custodia migratoria y en un intenso debate político en Boston.

Una disputa por un estacionamiento deja a un inmigrante residente de East Boston bajo custodia del ICE

Lo que comenzó como una discusión cotidiana por un espacio de estacionamiento en East Boston terminó convirtiéndose en un caso de alto impacto relacionado con inmigrantes indocumentados y el ICE en Estados Unidos. Según una investigación de WBUR-FM, "la historia comenzó con una de las disputas más típicas de Boston: una pelea por un espacio de estacionamiento", pero rápidamente escaló cuando intervinieron la policía y, posteriormente, agentes de inmigración.

El 21 de noviembre, en Falcon Street, la policía de Boston acudió a un llamado por una confrontación entre vecinos. Un informe policial citado por WBUR-FM describe que Orrego habría discutido con un vecino, dañado un vehículo y posteriormente forcejeado con un oficial tras negarse a identificarse. El propio Orrego, en entrevista con la emisora, sostiene una versión distinta: "el oficial fue quien primero lo tocó", aseguró, y describió un forcejeo que terminó en golpes y su detención.

La tensión aumentó cuando, tras ser llevado al tribunal de East Boston, Orrego fue interceptado por agentes del ICE. En ese momento, activistas grabaron el operativo. "No puedo regresar a Colombia", se le escucha gritar en un video difundido durante su arresto, según WBUR-FM. La escena terminó con el joven esposado y trasladado a custodia federal, en medio de críticas de legisladores de Massachusetts por la presencia del ICE en los tribunales.

ICE en Boston: el debate migratorio en Estados Unidos tras el arresto de Alejandro Orrego

El caso reavivó el debate sobre el rol del ICE en Boston y la cooperación entre los tribunales locales y las autoridades migratorias. Legisladores como el representante estatal Adrian Madaro y la senadora Lydia Edwards impulsaron llamados a la acción y propuestas para limitar los arrestos de inmigrantes en los tribunales, mientras que la gobernadora de Massachusetts también pidió frenar estas prácticas en las cortes civiles.

De acuerdo con WBUR-FM, Orrego permaneció cerca de cuatro meses detenido en la cárcel del condado de Plymouth. Durante ese período, organizaciones de defensa de los inmigrantes en Estados Unidos y abogados especializados en derechos migratorios intentaron frenar su deportación, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias.

ICE sostuvo en documentos citados por la emisora que el joven habría enfrentado a agentes federales durante su detención en el tribunal, aunque nunca se presentaron cargos federales por esos hechos. Su defensa, en cambio, alegó que se trató de una reacción desesperada ante el miedo a la deportación y a una presunta persecución previa en Colombia por su orientación sexual.

Inmigración, tribunales y asilo: un caso que divide a Estados Unidos

Tras múltiples audiencias en cortes estatales, federales y de inmigración, los cargos criminales en Boston fueron finalmente desestimados, lo que abrió la posibilidad de una audiencia de fianza. Un juez autorizó su liberación bajo ciertas condiciones, luego de meses de disputas legales impulsadas por defensores de inmigrantes indocumentados y organizaciones de derechos civiles.

WBUR-FM detalla que el proceso judicial se convirtió en "laberinto legal" que atravesó distintas jurisdicciones, mientras el ICE mantenía a Orrego bajo custodia a la espera de su proceso de deportación. Finalmente, una fianza permitió su liberación tras cuatro meses detenido. Actualmente, el caso sigue abierto en la corte de inmigración. Orrego aún enfrenta la decisión sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos, mientras su historia continúa siendo citada en el debate sobre inmigración en ese país, el papel del ICE y el rol de los tribunales en ciudades como Boston.

Como resumió la propia investigación de WBUR-FM, este caso no solo expone un conflicto individual, sino también las tensiones más amplias del sistema migratorio estadounidense y su impacto en la vida de inmigrantes legales e indocumentados.