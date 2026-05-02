¡Gran alerta! Recientemente, la Policía de Herkimer, Nueva York, en Estados Unidos, atendió un reporte sobre disparos en un establecimiento de Walmart. Tras los registros, las autoridades locales se movilizaron rápidamente al lugar para investigar la situación. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hubo heridos?

Walmart de Herkimer: reportan arresto inmediato de hombre tras hallazgo de arma; no se registraron heridos

'News Channel 2' y otros portales internacionales compartieron más información sobre este incidente y el hallazgo de un arma en el interior de la tienda estadounidense.

Walmart de Herkimer: reportan arresto inmediato de hombre tras hallazgo de arma; NO se registraron heridos.

El capitán James Burns, del Departamento de Policía de Herkimer, en Estados Unidos, confirmó públicamente que no se realizaron disparos durante este hecho y que un individuo fue arrestado.

En ese contexto, las autoridades locales lograron recuperar un arma de fuego y aseguraron que no había riesgo para la comunidad. Walmart continúa operando con normalidad, debido a que no existe peligro vigente para clientes y empleados.

¿Por qué es muy popular Walmart en Estados Unidos?

Walmart se posiciona como un pilar del comercio estadounidense y destaca como la mayor empresa minorista a nivel global, con ventas anuales que superan los US$600.000 millones.

Su éxito se basa en la promesa de “precios bajos todos los días”, lo que le ha permitido consolidarse como el supermercado líder en el país y generar una gran cantidad de empleos. A inicios de 2026, la compañía alcanzó una capitalización de mercado superior a US$1 billón, lo que evidencia su liderazgo en el país.