ALERTA MÁXIMA en Walmart de Lower Nazareth: dos hombres discutieron a las afueras del local y uno de ellos desenfundó una pistola, ¿cuál fue la razón?

Un episodio de tensión y violencia generó alarma en un Walmart de Estados Unidos, específicamente en la zona de Lower Nazareth, Pensilvania, donde una discusión entre dos hombres escaló hasta el punto de que uno de ellos habría sacado un arma de fuego cargada en plena vía pública. El hecho ocurrió a plena luz del día en las afueras de la tienda, ubicada en el corredor comercial de Northampton Crossing, y terminó con la detención de un joven de 20 años.

Hombre de Nazareth apuntó con un arma a un cliente en Walmart tras una discusión.

Un hombre fue acusado tras apuntar con un arma a un comprador afuera de un Walmart en Lower Nazareth

De acuerdo con el reporte policial difundido por Lehigh Valley Live, el incidente se produjo en el estacionamiento de un Walmart en Nazareth, Pensilvania (Estados Unidos), cuando una discusión por la cercanía de vehículos derivó en un intercambio de palabras entre un cliente y Eric Richard Stevenson, residente de Nazareth. La confrontación subió de tono tras un breve cruce dentro de la tienda, cuando Stevenson habría salido nuevamente para encarar a la víctima.

Según la investigación, la víctima empujó al joven con el pecho en medio del altercado, momento en el que Stevenson sacó una pistola cargada de la cintura y apuntó directamente contra él. "El acusado apuntó con una pistola cargada a un cliente de Walmart tras una discusión a plena luz del día", informó el medio Lehigh Valley Live al describir el hecho ocurrido en un Walmart de Estados Unidos.

Arresto, cargos y proceso judicial tras el incidente en Walmart de Nazareth

Tras el enfrentamiento, Stevenson regresó brevemente al interior del local antes de huir en un vehículo Infiniti color plateado. La Policía Regional de Colonial inició una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y la identificación del sospechoso a partir de su licencia de conducir. Horas después, el joven fue localizado y arrestado sin incidentes en su vivienda en Nazareth Borough. Durante el interrogatorio, según documentos judiciales, reconoció haber tenido el altercado y haber exhibido el arma, aunque aseguró haberse sentido amenazado durante la situación.

El acusado enfrenta cargos por agresión agravada, amenazas terroristas y acoso. Fue presentado ante el juez de distrito John Capobianco, quien fijó una fianza del 10% de US$30.000. Aunque inicialmente fue trasladado a la prisión del condado de Northampton, posteriormente recuperó la libertad tras pagarla.

El caso seguirá su curso con una audiencia preliminar programada para el 11 de mayo, en la que se definirá si existen pruebas suficientes para elevar el expediente a juicio en el Tribunal del Condado de Northampton.