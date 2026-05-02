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ALERTA MÁXIMA, para trabajadores en EE. UU.: Trump ENTREGARÁ 1000 dólares a las personas que realicen este trámite en línea
Estados Unidos ha implementado un programa que otorgará 1.000 dólares a todos los trabajadores que realicen un trámite específico a través de una plataforma.
¡Importante aviso! En Estados Unidos, millones de trabajadores no cuentan con acceso a un plan de jubilación proporcionado por sus empleadores. Por ello, a fin de abordar esta situación, el presidente Trump firmó el 30 de abril una orden ejecutiva que establece TrumpIRA.gov, un portal federal destinado a permitir que cualquier trabajador sin cobertura laboral pueda abrir una cuenta de retiro individual a bajo costo. ¿Ya está vigente?
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Atención, trabajadores: Trump entregará 1000 dólares a las personas que realicen este trámite en línea
El Cronista compartió más detalles sobre el programa, el cual empezará a aplicarse el 1 de enero del 2027. Los trabajadores con menores ingresos que abran una cuenta y realicen aportes podrán recibir hasta US$1.000 anuales del gobierno federal, un beneficio que no se considera un crédito fiscal, sino un depósito directo en la cuenta de retiro del trabajador.
La iniciativa está dirigida a todos los que no cuentan con un plan de retiro activo en su lugar de trabajo, una situación que perjudica a casi la mitad del sector privado y a cuatro de cada cinco empleados a tiempo parcial.
Trump entregará 1000 dólares a las personas que realicen este trámite en línea.
Mediante TrumpIRA.gov, los interesados podrán comparar diferentes opciones de cuentas IRA privadas, filtradas por costos y condiciones, sin requisitos de saldo mínimo ni aportaciones obligatorias.
Asimismo, se confirmó que la inscripción será voluntaria y se realizará en línea, aunque el gobierno también considera implementar un sistema de inscripción automática, que podría sumar hasta 32 millones de trabajadores al programa, según estimaciones de Morningstar.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al crédito?
El nuevo programa de ahorro para la jubilación, que empezará el 1 de enero del 2027, está enfocado en quienes no cuenten con un plan de retiro proporcionado por su empleador.
Los interesados deberán registrarse de manera voluntaria en la plataforma TrumpIRA.gov. Este modelo es muy parecido al plan de retiro utilizado por empleados federales, y es importante destacar que no se trata de un crédito fiscal, sino de un depósito directo en la cuenta de retiro del trabajador.
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