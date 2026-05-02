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ALERTA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: RETIRAN LICENCIAS de conducir y ordenan INVESTIGAR a los que incumplieron este REQUISITO
Una normativa poco conocida en Texas se encuentra en el foco de una investigación que podría resultar en la pérdida de licencias para miles de conductores.
¿Perjudica a miles de inmigrantes? Recientemente, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, confirmó el inicio de una investigación estatal que involucra a cinco escuelas de conducción comercial. Estas instituciones han sido señaladas por presuntamente certificar a conductores no calificados, incluidos quienes no dominan el idioma inglés, lo que expone una grave infracción de las normativas federales y estatales.
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EE. UU.: retiran licencias de conducir y ordenan investigar a los que incumplieron este requisito
'El Cronista' compartió más información sobre esta última normativa, la cual establece que los conductores con licencias CDL emitidas por ciertas instituciones están bajo investigación, lo que podría resultar en la pérdida de su autorización para operar vehículos de carga en el estado.
EE. UU.: retiran licencias de conducir y ordenan investigar a los que incumplieron este requisito.
Según los informes, la Oficina del Fiscal General inició órdenes de investigación civil, conocidas como CIDs, contra varias entidades, entre ellas EP Texas Trucking School, Trucker Certified LLC, Fast Track CDL LLC, CDLCALL.COM LLC y Lindenwood Education System (Ancora).
Los hallazgos iniciales señalaron que algunas de estas escuelas incumplieron los requisitos de dominio del inglés, redujeron la duración de sus programas de entrenamiento por debajo de los estándares del sector y, en ciertos casos, se presentaron de manera engañosa como instituciones certificadas.
Esta ley federal establece que todos los titulares de una licencia CDL deben poseer la capacidad de leer y hablar inglés de manera suficiente para comunicarse con el público, entender señales viales, interactuar con autoridades y completar informes oficiales.
¿Quiénes son los que están bajo investigación y qué pasará con sus licencias?
Bajo este contexto, se conoció que cinco escuelas de formación de conductores en Texas han sido objeto de investigación debido a la presencia de sus egresados en diversas ciudades del estado. La pesquisa podría impactar a miles de conductores activos, ya que muchos de ellos se encuentran en centros de carga como Dallas-Fort Worth y Houston.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, advirtió sobre los riesgos asociados a la formación de conductores que no dominan el inglés. "Poner a personas que no hablan inglés al volante de camiones de 18 ruedas en Estados Unidos puede representar amenazas graves para la seguridad pública. Mi oficina está investigando a fondo estas escuelas y tomaré todas las medidas necesarias para garantizar que solo conductores calificados y angloparlantes operen vehículos comerciales en nuestras carreteras", se expuso.
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