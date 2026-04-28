¡Mucha atención! Recientemente, una corte federal de apelaciones en Estados Unidos suspendió una ley promovida por California, la cual obligaba a los agentes federales encargados de la regulación de la inmigración a mostrar una identificación visible durante sus operativos. Esta resolución cambia totalmente el panorama para las detenciones de inmigrantes y establece un precedente. ¿Cómo se llevarán a cabo ahora los arrestos?

Alerta, inmigrantes: modifican ley en este estado y ahora agentes podrán arrestarlos de esta manera

'El Cronista' y otros portales internacionales compartieron más información sobre la decisión que tomaron tres jueces del United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. Esto ocurrió luego de emitir un fallo que suspende de manera temporal una norma relacionada con los agentes federales del ICE, mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.

Modifican ley en este estado y ahora agentes podrán arrestarlos de esta manera.

Vale resaltar que esta legislación, aprobada tras operativos migratorios masivos en el sur de California, exigía que todos los funcionarios se identificaran durante arrestos o redadas. No obstante, la última decisión del tribunal dejó sin efecto este requisito.

Según lo expuesto por los medios y las autoridades, esta norma interfería con el funcionamiento del gobierno federal, lo que va en contra de un principio constitucional conocido como Supremacy Clause, que establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales.

¿Qué más revelaron los jueces ante esta medida?

En este contexto, se conoció que aquellos magistrados aseguraron que los gobiernos estatales no tienen la facultad de establecer normativas que interfieran con las funciones del gobierno nacional, incluso si dichas regulaciones afectan a funcionarios estatales.

La resolución podría tener repercusiones en varios estados que han intentado implementar leyes para regular las acciones de los agentes migratorios. Estas, al igual que esta, podrían enfrentar desafíos legales y otros inconvenientes.