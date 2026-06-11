¡Mucha atención! El 7 de junio por la tarde, dos adolescentes fueron vistos recorriendo los pasillos de un Walmart en Foothill Ranch montados en bicicletas eléctricas, casi colisionando con varios clientes. Este comportamiento imprudente llevó a alertar al Departamento del Sheriff del Condado de Orange, en EE. UU.

No obstante, al momento de la llegada de los agentes al local, los jóvenes ya habían abandonado el lugar. Sobre este incidente, se viralizó un video en las redes sociales, lo que generó cuestionamientos entre los usuarios sobre cómo lograron los adolescentes evadir la intervención de las autoridades. Aquí más detalles.

Walmart: dos adolescentes aterrorizan a clientes tras aparecer en pasillos con bicicletas eléctricas

'Guessing Headlights', KTLA y otros portales internacionales señalaron que el 7 de junio se produjo un incidente en un Walmart de Foothill Ranch, cerca de Lake Forest, que generó preocupación en la comunidad. El Departamento del Sheriff del Condado de Orange señaló que dos adolescentes, de aproximadamente 14 o 15 años, estuvieron involucrados en el suceso, aunque hasta ahora no se han presentado cargos penales.

Vince Vasquez, de 61 años, quien se encontraba en el local estadounidense junto a su esposa e hija con necesidades especiales, relató que su familia estuvo a punto de ser atropellada. Vasquez no dudó en grabar un video que se ha vuelto viral, en el que se observa a un cliente en scooter persiguiendo a los jóvenes fuera del establecimiento. El material fue difundido en redes sociales.

Este hecho se suma a una serie de incidentes recientes en el condado de Orange, donde se han reportado ataques, accidentes fatales y delitos graves relacionados con el uso de bicicletas eléctricas por parte de adolescentes. Las autoridades y la fiscalía local han expresado su preocupación por este patrón de comportamiento.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Un representante del Departamento del Sheriff del Condado de Orange informó a KTLA sobre el alto riesgo de lesiones, daños a la propiedad o allanamiento de morada en situaciones similares. La institución está al tanto del video difundido en internet, pero hasta el momento no se han revelado públicamente las identidades de los involucrados. Tampoco se ha confirmado si hubo heridos.

Una persona que había presentado una denuncia se quedó en el lugar cuando los agentes llegaron, pero decidió no presentar cargos contra los adolescentes. La policía no ha confirmado si se trata de Vasquez, quien contó más detalles de lo sucedido.