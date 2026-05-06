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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: FALLAS en el sistema de FIANZAS prolongan su permanencia en centros de detención del ICE
Fallos en el sistema de fianzas migratorias en EE. UU. están demorando la liberación de inmigrantes y causando inquietud entre sus familiares y abogados.
En Estados Unidos, los inmigrantes, tanto indocumentados como aquellos en proceso migratorio legal, enfrentan un problema que agrava su situación en los centros de detención del ICE. Un reciente reporte de N+ Univision advierte que las fallas en el sistema de pago de fianzas provocan retrasos significativos en la liberación de los detenidos, lo que extiende su permanencia bajo custodia incluso cuando ya existe la posibilidad de pagar una fianza migratoria. Estas interrupciones en la plataforma digital destinada al pago de fianzas del ICE generan preocupación entre abogados y familias que dependen de este proceso para recuperar la libertad de sus seres queridos.
Fallas en el sistema de pago de fianzas para detenidos por ICE prolongan sus estancias.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados bajo custodia de ICE en EE. UU.: conoce tus derechos y CÓMO DENUNCIAR un caso de abuso
De acuerdo con la información difundida por la fuente, los errores técnicos y las complicaciones administrativas dentro del sistema del ICE hacen que el proceso de fianzas sea más lento y, en algunos casos, inaccesible, lo que afecta directamente a quienes buscan salir de un centro de detención mediante el pago correspondiente.
Fallas en el sistema para pagar fianzas de inmigrantes detenidos por el ICE prolongan estancias
El problema con el sistema de pago de fianzas del ICE no solo se limita a inconvenientes técnicos, sino que también tiene un profundo impacto humano en los inmigrantes en Estados Unidos. Según la cobertura de N+ Univision, las fallas en las plataformas digitales obligan a las familias a esperar días e incluso semanas adicionales para concretar las fianzas migratorias, lo que prolonga innecesariamente la estancia en los centros de detención del ICE.
La abogada consultada en el reportaje explicó que estos retrasos han convertido un proceso que debería ser ágil en un obstáculo burocrático que afecta la estabilidad familiar. Este escenario ha generado preocupación entre defensores de derechos migratorios, quienes señalan que el acceso efectivo a las fianzas para inmigrantes es clave para garantizar procesos justos dentro del sistema migratorio estadounidense.
¿Qué pasa después de salir bajo fianza del ICE?
Salir bajo fianza del ICE no implica el cierre del proceso migratorio, sino únicamente la continuidad del caso en libertad mientras este avanza ante las autoridades.
- Una vez que se completa el pago de la fianza, ya sea a través de una oficina de ERO o mediante el sistema digital CeBONDS, la persona es liberada. Al salir del centro de detención del ICE, recibe documentos esenciales con su Número A (A-Number) y las condiciones específicas de su liberación, los cuales deben conservarse como documentos de identificación oficial durante todo el proceso.
- Durante esta etapa pueden establecerse medidas de supervisión obligatorias. Entre ellas se incluyen los reportes periódicos ante el ICE para verificar la permanencia de la persona en el país, así como su participación en el programa ATD (Alternativas a la Detención), que puede implicar el uso de monitoreo mediante grillete electrónico, reportes a través de aplicaciones móviles o llamadas de control.
- Un aspecto clave es la notificación de cambios de domicilio: si la persona se muda, está obligada a informar tanto al ICE como a la Corte de Inmigración (EOIR) en un plazo máximo de 10 días. No hacerlo puede provocar que no reciba notificaciones de audiencia y que se emita una orden de deportación por incomparecencia.
- El proceso judicial de inmigración continúa en la corte de inmigración. En la audiencia preliminar (Master Calendar), el juez revisa el caso y se define la estrategia legal. En la audiencia individual, se presentan pruebas y testimonios que determinan el resultado final del caso.
- Salir bajo fianza tampoco otorga automáticamente un permiso de trabajo. Sin embargo, si se presenta una solicitud de alivio migratorio, como el asilo, comienza un periodo de espera que, tras aproximadamente 180 días, puede permitir solicitar una autorización de empleo (EAD).
- Finalmente, el dinero de la fianza queda retenido por el gobierno de Estados Unidos hasta que el caso concluye. Si el proceso se gana, el fiador puede solicitar su devolución. Si la persona sale del país tras una decisión desfavorable, también puede recuperarse. Sin embargo, si no se cumple con una cita judicial, la fianza se pierde de forma automática.
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