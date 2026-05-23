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Salió tricampeón con Universitario y ahora hará su debut en mítico club

Futbolista se fue de Universitario de Deportes por pocas oportunidades en el once inicial y ahora hará su debut en histórico club que ya venció a los cremas esta temporada.

Luis Blancas
Futbolista se fue tricampeón de Universitario y ahora hará su debut en mítico club
Futbolista se fue tricampeón de Universitario y ahora hará su debut en mítico club | Foto: Universitario
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Universitario de Deportes ha tenido diversos jugadores dentro de su plantel que salieron tricampeones del fútbol peruano; sin embargo, no lograron obtener los minutos suficientes y por eso actualmente están en otros clubes. Ese es el caso de Aamet Calderón, quien, tras ser suplente en Atlético Grau, ahora hará su debut oficial en la Liga 1 2026.

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Futbolista se fue tricampeón de Universitario y ahora hará su debut en mítico club

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Calderón, quien era considerado el segundo arquero de Atlético Grau, hará su debut en la Liga 1 tras una fuerte lesión del guardameta principal, Patricio Álvarez.

De esta forma, Aamet Calderón, reconocido por su paso por Universitario, debutará en la temporada 2026 con el cuadro de Piura ante Cusco FC por la jornada 16 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Aamet Calderón debutará en Atlético Grau tras su salida de Universitario

Aamet Calderón debutará en Atlético Grau tras su salida de Universitario

“Aamet Calderon atajará ante Cusco FC por la fecha 16. Patricio Álvarez sufrió una fractura en el dedo cuando fue el último entrenamiento de la semana en Atlético Grau. Se estima una recuperación de un mes y medio”, se puede leer en X, antes Twitter, del comunicador.

Aamet Calderón fue tricampeón de Universitario

Aamet Calderón salió tricampeón con Universitario de Deportes

Aamet Calderón salió tricampeón con Universitario de Deportes

Aamet Calderón comenzó su carrera en Universitario y, tras buenas intervenciones en las divisiones menores, fue incorporado a la plantilla principal en 2020. Desde 2023 hasta 2025 fue parte del equipo que se proclamó tricampeón del fútbol peruano, a pesar de ser considerado el tercer arquero, pero una pieza clave dentro del vestuario. En 2026, tuvo que dejar el club y fue cedido a préstamo a Atlético Grau.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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