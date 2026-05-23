Universitario sumó una preocupante estadística que alarma a sus hinchas tras empatar con Moquegua

Universitario de Deportes no pudo conseguir la victoria y terminó empatando con CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Tras este resultado, el cuadro merengue se estancó en la cuarta posición con 26 unidades y quedó lejos del líder, Alianza Lima, en la tabla acumulada.

No obstante, este marcador dejó una mala estadística que ha preocupado a todos sus hinchas: en los últimos cuatro enfrentamientos, tanto por Liga 1 como por Copa Libertadores, Universitario no ha podido anotar ni un solo gol.

La última vez que los merengues pudieron celebrar un tanto fue en la derrota ante Coquimbo Unido el 7 de mayo, cuando jugaron en Chile por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde entonces, empataron 0-0 con Sport Boys en el Callao, perdieron 1-0 contra Atlético Grau en el Estadio Monumental, igualaron 0-0 ante Nacional en el debut de Héctor Cúper como DT crema y recientemente también quedaron 0-0 con CD Moquegua.

Últimos partidos de Universitario de Deportes.

Es una estadística que deberán cambiar rápidamente, pues Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima el próximo martes 26 en un duelo clave para seguir compitiendo en la Copa Libertadores y cerrará su participación en el Torneo Apertura frente a Sport Huancayo. Ambos encuentros se jugarán en el Monumental.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportes Tolima?

El próximo encuentro de Universitario ante Deportes Tolima por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará el martes 26 de mayo desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental.