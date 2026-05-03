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Golazo de Edison Flores con Universitario es comparado con anotación de Olise en Bayern Múnich

Edison Flores marcó un golazo con Universitario ante Juan Pablo II y es comparado con espectacular anotación de Olise en Bayern Múnich por la Champions League.

Luis Blancas
Edison Flores marcó golazo con Universitario y lo comparan con espectacular anotación de Olise en Bayern Múnich
Edison Flores marcó golazo con Universitario y lo comparan con espectacular anotación de Olise en Bayern Múnich | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes volvió al triunfo en la Liga 1 tras vencer por 4-1 a Juan Pablo II por la jornada 13 del Torneo Apertura en el Estadio Mansiche de Trujillo. En medio de ello, Edison Flores marcó un gol que fue comparado con el de Michael Olise, del Bayern Múnich.

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Edison Flores marcó golazo con Universitario y lo comparan con espectacular anotación de Olise en Bayern Múnich

Rainer Torres, campeón con Universitario en 2009 y 2013, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para comparar el gol de Flores con camiseta crema ante Juan Pablo II con el tanto de Olise en el duelo entre Bayern y PSG por la Champions League.

“Que golazo. Ahora se sabe de dónde lo sacó Olise. Y mientras escribía esto, llegó otro gol de orejas ¡Buena Oreja!”, se puede leer en su cuenta de redes sociales.

A los 22 minutos del primer tiempo, Edison Flores aprovechó un excelente servicio de Andy Polo en el borde del área de Juan Pablo II, definió con precisión al ángulo y estableció el 1-0 de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Video: L1MAX

Este gol fue equiparado con el de Michael Olise, quien, en el minuto 44 de la primera parte, se animó a superar a varios defensores del PSG y luego conectó un potente disparo para firmar el 2-2 del Bayern Múnich en la semifinal de la Champions League 2025-2026.

Video: ESPN

Edison Flores volvió a anotar con Universitario

Edison Flores suma dos partidos seguidos en la Liga 1 en los que ha convertido, después de haberle anotado a Alianza Atlético en la fecha 12 y de firmar luego un doblete frente a Juan Pablo II en la jornada 13 del Torneo Apertura. Su gol más reciente en 2025 había sido en junio, en el encuentro ante Sporting Cristal.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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