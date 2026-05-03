0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1

¡Descomunal! Edison Flores anota doblete en 2 minutos: Universitario gana 2-0 a Juan Pablo II

En tan solo 2 minutos, Edison Flores marcó un magistral doblete y puso el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura.

Angel Curo
Edison Flores anota doblete en 2 minutos para Universitario
Edison Flores anota doblete en 2 minutos para Universitario | L1 MAX
COMPARTIR

Universitario viene logrando una gran victoria ante Juan Pablo II, gracias a los goles de Edison Flores. El ‘Orejas’ inició el camino de la goleada y en tan solo 2 minutos consiguió marcar un estupendo doblete que mantiene a los cremas en la pelea por el título del Torneo Apertura.

Christian Cueva fue expulsado en el Universitario vs Juan Pablo II.

PUEDES VER: Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos ante Universitario y estalla en vivo: "Vergonzoso"

Edison Flores marcó doblete para Universitario ante Juan Pablo II

El primero llegó a los 22 minutos, cuando Edison Flores recibió un pase de Andy Polo sobre el borde del área y, tras controlar el balón, se animó a sacar un estupendo disparo. El balón entró por el ángulo y se metió al fondo del arco, poniendo a la 'U' 1-0 en el marcado y desatando la algarabía en el Mansiche de Trujillo.

Por su esto no fuese poco, el cuadro crema siguió yendo hacia adelante en busca de hacer daño y, tan solo un minuto después, nuevamente Andy Polo apareció por la banda derecha y sacó un centro envenenado hacia el área.

El balón no pudo se conectado por Miguel Silveira, pero terminó llegando nuevamente a los pies de Edison Flores y el ‘Orejas’ solo tuvo que conectar el esférico y mandarlo al fondo del arco.

En la celebración, el atacante crema se acercó hacia la hinchada de Universitario que llegó hasta Trujillo para alentar al equipo en este partido y desató un estado de euforia total.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos ante Universitario y estalla en vivo: "Vergonzoso"

  3. Jaime Serna, DT de Deportivo Moquegua, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Es un..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano