¡Descomunal! Edison Flores anota doblete en 2 minutos: Universitario gana 2-0 a Juan Pablo II
En tan solo 2 minutos, Edison Flores marcó un magistral doblete y puso el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura.
Universitario viene logrando una gran victoria ante Juan Pablo II, gracias a los goles de Edison Flores. El ‘Orejas’ inició el camino de la goleada y en tan solo 2 minutos consiguió marcar un estupendo doblete que mantiene a los cremas en la pelea por el título del Torneo Apertura.
El primero llegó a los 22 minutos, cuando Edison Flores recibió un pase de Andy Polo sobre el borde del área y, tras controlar el balón, se animó a sacar un estupendo disparo. El balón entró por el ángulo y se metió al fondo del arco, poniendo a la 'U' 1-0 en el marcado y desatando la algarabía en el Mansiche de Trujillo.
Por su esto no fuese poco, el cuadro crema siguió yendo hacia adelante en busca de hacer daño y, tan solo un minuto después, nuevamente Andy Polo apareció por la banda derecha y sacó un centro envenenado hacia el área.
El balón no pudo se conectado por Miguel Silveira, pero terminó llegando nuevamente a los pies de Edison Flores y el ‘Orejas’ solo tuvo que conectar el esférico y mandarlo al fondo del arco.
En la celebración, el atacante crema se acercó hacia la hinchada de Universitario que llegó hasta Trujillo para alentar al equipo en este partido y desató un estado de euforia total.
