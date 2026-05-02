Jaime Serna, DT de Deportivo Moquegua, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Es un..."
Jaime Serna, técnico de Deportivo Moquegua, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo a Alianza Lima de cara al partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima enfrentará a Deportivo Moquegua el sábado 2 de mayo por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Por ello, antes de este encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, el técnico del cuadro moqueguano, Jaime Serna, no se guardó nada y dio fuerte calificativo al club blanquiazul.
Jaime Serna, DT de Deportivo Moquegua, dio fuerte calificativo a Alianza Lima
En conversación con TV Perú, Serna fue consultado sobre el duelo que sostendrá ante Alianza cuando visite Matute con Deportivo Moquegua por una fecha más del Apertura.
Una de las consultas es qué piensa sobre el club blanquiazul y qué espera de este encuentro, que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva por la jornada 13 de la Liga 1 2026.
Para Jaime Serna, entrenador de Deportivo Moquegua, Alianza Lima es un gran equipo, sin embargo confía en que su plantel tienen todas las capacidades para conseguir los 3 puntos en condición de visita.
Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
“Alianza es un club importante, sabemos lo que transmite en el país. Tienen la responsabilidad de ganar, pero nosotros venimos con muchas armas y trabajo para competir”, afirmó.
Por otro lado, el técnico peruano de 40 años dejó en claro que el equipo de Moquegua empezó mal en el Torneo Apertura. Sin embargo, poco a poco ha conseguido victorias vitales para alcanzar sus primeros logros y mantenerse en la primera división.
“Dijeron que seríamos el patito feo cuando comenzamos, pero eso fue una primera etapa. Hoy estamos en un proceso de consolidación y esperamos mantener una línea ascendente”, mencionó.
Alianza Lima vs Deportivo Moquegua por el Torneo Apertura de la Liga 1
Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Moquegua el sábado 2 de mayo del 2026 a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La victoria del cuadro blanquiazul lo colocaría como gran candidato al primer título de la temporada.
