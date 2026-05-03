- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Cusco
- Juan Pablo II vs Universitario
- Espanyol vs Real Madrid
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Fichajes Vóley
- River Plate vs Atlético Tucumán
Presidente de Talleres rotundo con Girotti tras marcar su primer gol con Alianza: "Es un..."
Presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, dio fuerte comentario sobre Federico Girotti tras anotar su primer gol con Alianza Lima durante la temporada 2026.
Alianza Lima venció 2-1 a Deportivo Moquegua por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva en Matute. Sin embargo, los ojos de los hinchas estuvieron puestos en Federico Girotti, quien jugó y marcó su primer gol con la camiseta blanquiazul. Ante ello, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, dio un fuerte comentario sobre el delantero argentino.
PUEDES VER: Jaime Serna, DT de Deportivo Moquegua, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Es un..."
Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, dio fuerte comentario sobre Federico Girotti tras marcar su primer gol con Alianza Lima
En conversación con TV Perú, consultaron a Fassi sobre el golazo de Girotti para Alianza ante CD Moquegua, que significó su primera anotación con la camiseta íntima.
Para el presidente de Talleres de Córdoba, el atacante argentino de 26 años es un excelente futbolista y cree firmemente que marcará más goles con la escuadra blanquiazul.
Video: L1MAX
Asimismo, Andrés Fassi aseguró que Federico Girotti, mientras más se adapte al fútbol peruano, marcará la diferencia y anotará goles que les darán felicidad y algarabía a los hinchas de Alianza Lima.
"Que bueno por Federico Girotti, vendrán muchos mas goles. Es un gran jugador, gran profesional. La adaptación es importante. Le dará mucha alegría a Alianza Lima", dijo el directivo argentino.
Federico Girotti anotó su primer gol con Alianza Lima
A los 75 minutos del segundo tiempo, Federico Girotti generó una jugada tras un gran centro de Luis Advíncula y disparó al arco. El arquero Carlos Grados no pudo detener el balón y así marcó su primer gol con Alianza Lima.
Tras el golazo, el delantero argentino rompió su sequía y, a la vez, anotó el tanto que le dio tranquilidad al club blanquiazul frente a Deportivo Moquegua por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90