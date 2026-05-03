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Presidente de Talleres rotundo con Girotti tras marcar su primer gol con Alianza: "Es un..."

Presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, dio fuerte comentario sobre Federico Girotti tras anotar su primer gol con Alianza Lima durante la temporada 2026.

Luis Blancas
Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, dio fuerte comentario sobre Federico Girotti tras marcar su primer gol con Alianza Lima
Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, dio fuerte comentario sobre Federico Girotti tras marcar su primer gol con Alianza Lima | Composición: Líbero/ Liga 1
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Alianza Lima venció 2-1 a Deportivo Moquegua por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva en Matute. Sin embargo, los ojos de los hinchas estuvieron puestos en Federico Girotti, quien jugó y marcó su primer gol con la camiseta blanquiazul. Ante ello, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, dio un fuerte comentario sobre el delantero argentino.

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Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, dio fuerte comentario sobre Federico Girotti tras marcar su primer gol con Alianza Lima

En conversación con TV Perú, consultaron a Fassi sobre el golazo de Girotti para Alianza ante CD Moquegua, que significó su primera anotación con la camiseta íntima.

Para el presidente de Talleres de Córdoba, el atacante argentino de 26 años es un excelente futbolista y cree firmemente que marcará más goles con la escuadra blanquiazul.

Video: L1MAX

Asimismo, Andrés Fassi aseguró que Federico Girotti, mientras más se adapte al fútbol peruano, marcará la diferencia y anotará goles que les darán felicidad y algarabía a los hinchas de Alianza Lima.

"Que bueno por Federico Girotti, vendrán muchos mas goles. Es un gran jugador, gran profesional. La adaptación es importante. Le dará mucha alegría a Alianza Lima", dijo el directivo argentino.

Federico Girotti anotó su primer gol con Alianza Lima

A los 75 minutos del segundo tiempo, Federico Girotti generó una jugada tras un gran centro de Luis Advíncula y disparó al arco. El arquero Carlos Grados no pudo detener el balón y así marcó su primer gol con Alianza Lima.

Tras el golazo, el delantero argentino rompió su sequía y, a la vez, anotó el tanto que le dio tranquilidad al club blanquiazul frente a Deportivo Moquegua por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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