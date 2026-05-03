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Si Alianza Lima sigue con su racha ganadora: ¿En qué fecha puede ser campeón del Apertura?

Alianza Lima es líder y, si continúa ganando todo, puede salir campeón del Torneo Apertura 2026 antes de la última fecha de la competición.

Francisco Esteves
Alianza Lima puede salir campeón del Apertura antes de tiempo.
Alianza Lima puede salir campeón del Apertura antes de tiempo. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima marcha como líder absoluto del Torneo Apertura 2026 y se ilusiona con salir campeón de la Liga 1 esta temporada. En ese sentido, si sigue ganando cada uno de sus partidos, los blanquiazules se llevarán el título del fútbol peruano antes de la última fecha. Te contamos cuándo podría ser.

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Actualmente, suponiendo que Los Chankas derroten a Deportivo Garcilaso en el partido pendiente por la fecha 13 del certamen nacional, íntimos y 'Guerreros', marchan igualados en la tabla de posiciones. No obstante, los íntimos están primeros gracias a la diferencia de gol tan abultada que tienen.

¿Cuándo puede salir campeón Alianza Lima?

Por ello, si continúan parejos, todo se definirá en la jornada 17, cuando Alianza Lima reciba a los de Andahuaylas en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. En caso de que los blanquiazules ganen, prácticamente se habrán proclamado campeones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima

Alianza Lima marcha firme al título de la Liga 1.

Y es que si vencen a Los Chankas le sacarán una diferencia de tres puntos a falta de solo una fecha para que termine el certamen. En el hipotético caso que los de La Victoria pierdan en la última jornada y los 'Guerreros' obtengan un triunfo, volverán a estar igualados en puntaje, pero gracias a la diferencia de gol de todas formas el cuadro dirigido por Pablo Guede levantará el trofeo.

Vale precisar que esta situación puede variar, ya que si el cuadro de Andahuaylas pierde alguno de sus encuentros antes del duelo ante Alianza Lima, hasta con un empate en Matute los íntimos podrían salir campeones del Torneo Apertura.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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