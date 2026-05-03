Los 5 clubes que están en la pelea por el Torneo Apertura a falta de cuatro fechas

Faltan solo cuatro fechas para que el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 llegue a su final. En esa línea, son cinco los clubes que todavía siguen en la lucha para hacerse con el título de la competición nacional: Alianza Lima, Los Chankas, Cienciano, Universitario de Deportes y Cusco FC.

Clubes que todavía luchan por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El candidato firme es Alianza Lima, que marcha como líder con 32 unidades y +18 de diferencia de gol. Por ello, solo depende de sí mismo y, si gana los partidos restantes, inevitablemente saldrá campeón del primer certamen de la presente temporada. De ese modo, volverá a levantar un trofeo luego de tres años.

Luego está Los Chankas, que marcha en segundo lugar con 29 puntos, pueden ser 32 si vence este lunes 4 de mayo a Deportivo Garcilaso. No obstante, en caso termine el Torneo Apertura igualado en puntaje con los blanquiazules, perderán debido a que tienen apenas +7 de diferencia de gol.

Más abajo, y con menos opciones de salir campeón, aparece Cienciano en el tercer puesto. El 'Papá' tiene 26 unidades y necesita ganar absolutamente todo lo que le queda, además de esperar que Alianza Lima y el equipo de Andahuaylas tropiecen en al menos dos partidos.

Después está Universitario de Deportes, que con 24 unidades ya necesita aún más resultados a su favor. Los merengues deben vencer en sus cuatro duelos restantes y esperar que blanquiazules y 'Guerreros' pierdan por lo menos tres de sus encuentros restantes. Finalmente está Cusco FC, que con 20 puntos aún tiene chances matemáticas, pero urgen de un verdadero milagro.