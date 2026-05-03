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Los 5 clubes que están en la pelea por el Torneo Apertura a falta de cuatro fechas
A falta de poco para que acabe el Torneo Apertura 2026, Alianza Lima compite únicamente con cuatro clubes por el título nacional.
Faltan solo cuatro fechas para que el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 llegue a su final. En esa línea, son cinco los clubes que todavía siguen en la lucha para hacerse con el título de la competición nacional: Alianza Lima, Los Chankas, Cienciano, Universitario de Deportes y Cusco FC.
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Clubes que todavía luchan por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
El candidato firme es Alianza Lima, que marcha como líder con 32 unidades y +18 de diferencia de gol. Por ello, solo depende de sí mismo y, si gana los partidos restantes, inevitablemente saldrá campeón del primer certamen de la presente temporada. De ese modo, volverá a levantar un trofeo luego de tres años.
Luego está Los Chankas, que marcha en segundo lugar con 29 puntos, pueden ser 32 si vence este lunes 4 de mayo a Deportivo Garcilaso. No obstante, en caso termine el Torneo Apertura igualado en puntaje con los blanquiazules, perderán debido a que tienen apenas +7 de diferencia de gol.
Más abajo, y con menos opciones de salir campeón, aparece Cienciano en el tercer puesto. El 'Papá' tiene 26 unidades y necesita ganar absolutamente todo lo que le queda, además de esperar que Alianza Lima y el equipo de Andahuaylas tropiecen en al menos dos partidos.
Después está Universitario de Deportes, que con 24 unidades ya necesita aún más resultados a su favor. Los merengues deben vencer en sus cuatro duelos restantes y esperar que blanquiazules y 'Guerreros' pierdan por lo menos tres de sus encuentros restantes. Finalmente está Cusco FC, que con 20 puntos aún tiene chances matemáticas, pero urgen de un verdadero milagro.
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