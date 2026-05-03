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DT de Juan Pablo II amenazó con irse del país tras expulsión de Christian Cueva: "Estoy caliente"
¡Explotó en conferencia de prensa! Marcelo Zuleta se mostró bastante furioso por la tercera expulsión que sufrió Juan Pablo II en estos últimos partidos de la Liga 1.
Juan Pablo II no solo sufrió una dura derrota ante Universitario por 4-1, sino que en los minutos iniciales del encuentro padeció la expulsión de Christian Cueva por doble amarilla. Tras el final del encuentro, el entrenador del equipo de Chongoyape, Marcelo Zuleta, dejó ‘explosivas’ declaraciones y puso en duda su futuro.
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En conferencia de prensa, Marcelo Zuleta se mostró bastante preocupado por las expulsiones, pues en los últimos partidos por la Liga 1, el equipo de Juan Pablo II sufrió tres rojas: Christian Cueva ante Universitario, Iago Iriarte frente a Sport Boys y Paolo Fuentes contra CD Moquegua.
'En tres partidos me expulsaron jugadores, eso me preocupa al igual que nos marquen goles siempre; no me pasónunca eso', empezó diciendo Zuleta, para después soltar que no sabe cuál será su futuro: 'Estoy muy caliente, no podria decir que pase a partir de mañana'.
Tras estas declaraciones, el entrenador de Juan Pablo II señaló que no sabe si mañana estará tomando mate en Argentina o entrenando en Chongoyape.
'Estoy caliente, no sé si mañana tomaré mate en Argentina o entrenaré en Chongoyape. Hablaré con dirigentes, nunca me pasó esto repito; que me hagan goles siempre y me expulsen jugadores de manera consecutiva', expresó. Finalmente, lanzó una frase demoledora: 'Ustedes dicen que nos ayudan, es todo lo contrario'.
¿Cómo va Juan Pablo II en la Liga 1?
Juan Pablo II lleva 13 fechas jugadas y se encuentra en la casilla 13 con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El siguiente encuentro del equipo de Chongoyape será ante Sport Huancayo y después cerrará su participación contra Alianza Atlético, FBC Melgar y Deportivo Garcilaso.
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