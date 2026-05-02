Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura
Conoce como va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con los resultados de la fecha 13. Alianza Lima se enfrenta CD Moquegua y Universitario visita a Juan Pablo II.
Se reanudan las emociones en la Liga 1 2026 con el inicio de la fecha 13. Este fin de semana tendrá una de las jornadas más intensas. Alianza Lima enfrenta a CD Moquegua con el objetivo de seguir en el liderato. Universitario visitará a Juan Pablo II y buscará no ceder más terreno. Por su parte, Los Chankas CYC cerrará la jornada el lunes ante Deportivo Garcilaso. Por ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones del campeonato.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Conoce cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 actualizada con cada resultado:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|12
|17
|29
|2. Los Chankas
|12
|7
|29
|3. Cienciano
|12
|10
|23
|4. Universitario
|12
|6
|21
|5. Comerciantes Unidos
|12
|2
|19
|6. Cusco FC
|12
|-4
|19
|7. Melgar
|12
|2
|17
|8. UTC
|12
|0
|16
|9. CD Moquegua
|12
|-4
|16
|10. Juan Pablo II
|12
|-9
|15
|11. Sporting Cristal
|12
|0
|14
|12. Alianza Atlético
|12
|0
|14
|13. ADT
|12
|0
|13
|14. Deportivo Garcilaso
|12
|-4
|13
|15. Sport Huancayo
|12
|-4
|12
|16. Sport Boys
|12
|-5
|12
|17. Atlético Grau
|12
|-5
|10
|18. FC Cajamarca
|12
|-9
|6
Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026
Sábado 2 de mayo
- 1:00 p. m. | FC Cajamarca vs Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
- 3:15 p. m. | ADT vs Atlético Grau | Estadio Unión Tarma, Junín.
- 5:30 p. m. | Cienciano vs Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 8:00 p. m. | Alianza Lima vs CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva, Lima.
Domingo 3 de mayo
- 11:00 a. m. | Sporting Cristal vs Cusco FC | Estadio Alberto Gallardo, Lima.
- 1:15 p. m. | Juan Pablo II vs Universitario | Estadio IPD Mansiche, Trujillo.
- 3:30 p. m. | Alianza Atlético vs Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36, Sullana.
- 6:00 p. m. | FBC Melgar vs UTC | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.
Lunes 4 de mayo
- 1:00 p. m. | Chankas CYC vs Deportivo Garcilaso | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.
