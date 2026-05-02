0
EN VIVO
Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026
EN DIRECTO
Barcelona vs Osasuna por LaLiga EA Sports de España

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura

Conoce como va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con los resultados de la fecha 13. Alianza Lima se enfrenta CD Moquegua y Universitario visita a Juan Pablo II.

Conoce como marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
COMPARTIR

Se reanudan las emociones en la Liga 1 2026 con el inicio de la fecha 13. Este fin de semana tendrá una de las jornadas más intensas. Alianza Lima enfrenta a CD Moquegua con el objetivo de seguir en el liderato. Universitario visitará a Juan Pablo II y buscará no ceder más terreno. Por su parte, Los Chankas CYC cerrará la jornada el lunes ante Deportivo Garcilaso. Por ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones del campeonato.

Clubes que participarán, sedes, fechas y formato de la Copa de la Liga 2026

PUEDES VER: Copa de la Liga 2026: equipos que participarán, sedes, fechas y formato del campeonato

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Conoce cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 actualizada con cada resultado:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima121729
2. Los Chankas12729
3. Cienciano121023
4. Universitario12621
5. Comerciantes Unidos12219
6. Cusco FC12-419
7. Melgar12217
8. UTC12016
9. CD Moquegua12-416
10. Juan Pablo II12-915
11. Sporting Cristal12014
12. Alianza Atlético12014
13. ADT12013
14. Deportivo Garcilaso12-413
15. Sport Huancayo12-412
16. Sport Boys12-512
17. Atlético Grau12-510
18. FC Cajamarca12-96

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

  • 1:00 p. m. | FC Cajamarca vs Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
  • 3:15 p. m. | ADT vs Atlético Grau | Estadio Unión Tarma, Junín.
  • 5:30 p. m. | Cienciano vs Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 8:00 p. m. | Alianza Lima vs CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva, Lima.

Domingo 3 de mayo

  • 11:00 a. m. | Sporting Cristal vs Cusco FC | Estadio Alberto Gallardo, Lima.
  • 1:15 p. m. | Juan Pablo II vs Universitario | Estadio IPD Mansiche, Trujillo.
  • 3:30 p. m. | Alianza Atlético vs Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36, Sullana.
  • 6:00 p. m. | FBC Melgar vs UTC | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Lunes 4 de mayo

  • 1:00 p. m. | Chankas CYC vs Deportivo Garcilaso | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña y su reacción al ver que Cristal superó a Palmeiras en la tabla: "Equipo peruano"

  2. Fossati analiza tomar medidas legales por las declaraciones de Velazco: "Reunión con abogados"

  3. Universitario ganó 3-2 a fuerte rival y es líder del Torneo por encima de Alianza y Cristal

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano