Chankas vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: a qué hora, pronóstico y dónde ver partido por Liga 1

Chankas vs Deportivo Garcilaso cerrarán la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 este lunes 4 de mayo. Este partido será vital para los ‘Guerreros’ en la definición del liderato de cara a la pelea por el primer título del año. Este encuentro se jugará desde la 1:00 p .m. (hora peruana) en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. La transmisión EN VIVO va por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Chankas vs Deportivo Garcilaso?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Chankas vs Deportivo Garcilaso.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 3:00 p. m.

México y Centroamérica: 12:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 2:00 p. m.

España: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Chankas vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

El duelo entre Chankas vs Deportivo Garcilaso contará con la transmisión EN VIVO ONLINE mediante la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Previa del partido Chankas vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

Los Chankas siguen enfocados en su lucha por conseguir el título del Torneo Apertura. El cuadro andahuaylino sufrió un revés tras caer goleado por 4-0 ante ADT en su anterior partido, un resultado que lo sacó del liderato por diferencia de goles y le quitó el invicto en la temporada.

Los Chankas siguen disputando el liderato igualado con Alianza Lima

Sin embargo, bajo el mando del DT Walter Paolella, los ‘Guerreros’ buscan volver a la senda del triunfo y mantenerse igualado en puntos con Alianza Lima en el liderato. Para ello, cuentan con grandes jugadores en su plantel como Adrián Quiróz, Abdiel Ayarza, Franco Torres, entre otros.

Por su parte, Deportivo Garcilaso llega con impulso anímico luego de vencer a Melgar por la mínima, un triunfo que le permitió salir de la zona de descenso. Por ello, necesita seguir sumando para abandonar la parte baja de la tabla. Entre sus figuras destaca Beto Da Silva, quien parece haber vuelto a su mejor nivel y ya registra cuatro goles y tres asistencias en la Liga 1.

Deportivo Garcilaso necesita ganar para dejar la parte baja de la tabla

Chankas vs Deportivo Garcilaso: pronóstico y apuestas

Chankas se perfila como el gran favorito para quedarse con los tres puntos ante Deportivo Garcilaso y seguir en la lucha por el liderato. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

Apuestas Chankas Empate Deportivo Garcilaso Te Apuesto 1.89 3.31 3.87 Olimpo.bet 1.93 3.40 4.00 InkaBet 1.88 3.50 4.20 Betsson 1.85 3.45 4.15 Betano 1.80 3.55 4.50 1xBet 1.83 3.44 4.24

Entradas Chankas vs Deportivo Garcilaso: ¿Cuánto están y dónde comprar?

Revisa los precios para adquirir las entradas para el partido entre Chankas vs Deportivo Garcilaso por la fecha 13. Las entradas están disponibles en la web de Vaope.

Occidente: S/43,50

Oriente: S/32,70

Norte: S/21,80

Chankas vs Deportivo Garcilaso: últimos resultados

18/07/2025 | Deportivo Garcilaso 3-0 Chankas CYC

10/02/2025 | Chankas CYC 2-2 Deportivo Garcilaso

29/09/2024 | Chankas CYC 1-0 Deportivo Garcilaso

28/02/2024 | Deportivo Garcilaso 1-1 Chankas CYC

Chankas vs Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones

Posible alineación de Los Chankas: Hairo Camacho; Gonzalo Rizzo, David Gonzales, Carlos Pimienta, Jorge Palomino; Kelvin Sánchez, Adrián Quizoz, Ayrthon Quintanda; Oshiro Takeuchi, Jarlin Quintero y Franco Torres.

Posible alineación de Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Eric Canales, Aldair Salazar, Agustín Gomez, Orlando Núñez; Claudio Torrejón, Xavi Moreno, Agustín González; Beto Da Silva, Kevin Sandoval y Christopher Olivares.

¿Dónde juegan Chankas vs Deportivo Garcilaso?

El Estadio Los Chankas de Andahuaylas albergará el Chankas vs Garcilaso. Foto: Liga 1

El duelo entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso se jugará en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas. Este recinto está ubicado a 2.926 m.s.n.m. y cuenta con una capacidad para albergar a 10,000 espectadores.