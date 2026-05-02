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Horóscopo de Josie Diez Canseco del domingo 3 de mayo: predicciones para todos los signos del zodiaco
Lee las predicciones de la astróloga Josie Diez Canseco para este domingo 3 de mayo y conoce qué te depara el destino en el amor, salud, dinero y trabajo.
Este domingo 3 de mayo llega cargado de energías y oportunidades que no puedes dejar pasar. Con las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco, descubre cómo influirán los astros en tu vida en amor, trabajo, salud y dinero con el mejor horóscopo de Internet. Es el momento ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos y abrirte a nuevos comienzos guiado por las señales del universo.
PUEDES VER: Horóscopo del sábado 2 de mayo GRATIS: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo del zodiaco
Horóscopo del domingo 3 de mayo: predicciones GRATIS de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te costará reconocer que tus problemas son solo tu responsabilidad, nadie más es culpable, hoy darás un paso importante hacia tu tranquilidad, la comunicación lo resolverá todo.
- Número de suerte, 8.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te sentirás agotado por el trabajo y las complicaciones amorosas, hoy te propondrás olvidar todo y pensar solo en ti, saldrás de compras y te darás algunos gustos sin preocuparte mucho por tu presupuesto.
- Número de suerte, 11.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Dejarás de esperar que el amor toque tu puerta, actuarás y saldrás a buscarlo, esa persona no ocultará su felicidad ante tu invitación, hoy se cristalizarán tus ilusiones.
- Número de suerte, 6.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy encantarás adonde vayas, le sacarás el máximo provecho a tu popularidad, tu actitud indiferente despertará más el interés del sexo opuesto y sobre todo de alguien que será muy especial para ti.
- Número de suerte, 17.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Un cambio de rutina volverá tu ambiente sentimental más emocionante, un corto viaje será el aire fresco que necesitaba tu relación para que el amor y la pasión renazcan.
- Número de suerte, 20.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Día de grandes mejoras a nivel afectivo, hoy alejarás de tu mente y de tu corazón todo lo que te lastima, serás más demostrativo con tus sentimientos y empezarás una mejor etapa donde tu relación se volverá más sólida.
- Número de suerte, 19.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy tu ánimo será otro, pasarán las angustias y te sentirás vital y fascinante, conocerás gente nueva, intercambiarás ideas y empezarás a hacer planes con una visión diferente y positiva de la vida.
- Número de suerte, 4.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tendrás ganas de divertirte y buscarás a tus amigos, la persona que amas estará feliz con tu buen humor, pero no abuses ni dediques más tiempo a tus amistades, podría sentirse relegado y celoso.
- Número de suerte, 1.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Preferirás estar solo y pensar en el amor que no está cerca, harás arreglos en los sitios especiales que comparten y trazarás planes para cuando regrese, hoy los recuerdos te alegrarán y reconfortarán.
- Número de suerte, 14.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estás temeroso de volver a ser herido y exageras tu actitud cautelosa, pero hoy no podrás rechazar la invitación de alguien persistente, te hará olvidar las cosas negativas y sentirás que vale la pena darse otra oportunidad.
- Número de suerte, 9.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Vivirás momentos intensos de amor, estarás atractivo e irresistible, hoy tendrás a tu pareja a tus pies. La persona que tiene un compromiso pendiente contigo te pedirá más tiempo, no desconfíes, cumplirá su promesa.
- Número de suerte, 18.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te sientes tranquilo y seguro de lo que quieres, al fin has encontrado el equilibrio que te permite amar sin sentirte limitado en tu libertad, hoy el amor de esa persona será motivo de felicidad y no de presión.
- Número de suerte, 13.
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