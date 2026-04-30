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Horóscopo del viernes 1 de mayo de 2026: revisa las predicciones más precisas de Josie Diez Canseco para tu signo
Descubre qué te dicen los astros hoy sobre el amor, el dinero y el trabajo según tu signo del zodiaco. Aquí te compartimos el horóscopo del día.
Revisa el horóscopo del viernes 1 de mayo de 2026 con las predicciones de la astróloga Josie Diez Canseco en amor, dinero y trabajo. Las energías astrales anuncian movimientos importantes para todos los signos del zodiaco, por lo que será un día clave para tomar decisiones con mayor claridad y prestar atención a las señales del universo. Consulta lo que te depara el horóscopo de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, y aprovecha las oportunidades que este viernes trae para ti.
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Horóscopo de HOY, 1 de mayo de 2026, de Josie Diez Canseco para cada signo del zodiaco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Estarás muy irritable, trata de mantener la estabilidad de tus emociones y evita actitudes desconsideradas. Conservar tu relación dependerá de ti. Encontrarás nuevas alternativas para incrementar tus recursos económicos.
- Número de suerte: 8.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Día con altibajos en el amor, poco a poco las cosas se irán normalizando. Trata de poner más seriedad en tu relación y se acabarán tus problemas. Pondrás talento y orden en lo que hagas, aprovecharás bien el tiempo y tendrás grandes progresos.
- Número de suerte: 16.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Tu actitud ha dado esperanzas a quien solo ves con ojos de amistad. Hoy te enfrentarás a sus reproches y saldrás de esa situación con mucha dificultad. Surgirán tensiones con alguien que no te cae bien; hoy trabajarás con cierta incomodidad.
- Número de suerte: 9.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: En tu relación amorosa gozarás de tranquilidad, podrás hablar de tus dudas con libertad; la sinceridad te traerá bienestar. Con tus ahorros participarás en un proyecto muy auspicioso, con personas talentosas y confiables.
- Número de suerte: 12.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: La oportunidad de vivir una aventura estará al alcance de tus manos. Recibirás una proposición emocionante; hoy tu espíritu conquistador aflorará con gran intensidad. Día propicio para cambios, especialmente si estás en busca de nuevos horizontes laborales.
- Número de suerte: 1.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Te cansarás de mantener una relación que no funciona; preferirás estar solo y esperar a alguien que te haga vivir un amor intenso, donde los sentimientos sean auténticos. Empezarás un nuevo proyecto que será muy beneficioso económicamente.
- Número de suerte: 9.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Te darás cuenta de que la persona que te aconseja y protege está enamorada de ti. Tus sentimientos se confundirán y preferirás esperar antes de hablar del tema. Una gran oportunidad llegará gracias a gestiones de personas que te aprecian mucho.
- Número de suerte: 22.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Los celos te están haciendo pasar muy malos momentos. La reconciliación puede llegar hoy, pero debes poner más de tu parte para acabar con los conflictos. Te sentirás presionado; tus jefes estarán muy exigentes y tu trabajo aumentará.
- Número de suerte: 17.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Conocerás a alguien que será muy importante en tu vida; en esa relación concretarás muchos de tus anhelos sentimentales. Estarás tentado a saltarte las normas y hacer las cosas a tu manera; cuidado, podrías tener complicaciones.
- Número de suerte: 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Tu vida sentimental se encuentra estable; será un día sin sorpresas, pero de mucha armonía. Tendrás noticias de una inversión y no serán las que esperabas; la prudencia con que has actuado minimizará cualquier pérdida.
- Número de suerte: 11.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Harás nuevos amigos con los que te llevarás muy bien, pero alguien especial te hará pensar en un romance y no dudarás en demostrarle tu interés. Dejarás de lado lo que no te ha dado resultado; hoy buscarás otras alternativas para mejorar tu economía.
- Número de suerte: 6.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: No confundas los sentimientos de esa persona porque corres el riesgo de desilusionarte. Observa y te darás cuenta de que solo te ofrece amistad y cariño; el amor llegará, ten paciencia. Se avecina un período de bienestar económico; hoy llegarán las primeras mejoras.
- Número de suerte: 3.
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