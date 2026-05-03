¡Locura! Brilló en el Barcelona y ahora tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2028

Francisco Esteves
Alianza Lima cuenta con un jugador que brilló en el Barcelona. | Foto: Alianza Lima - X.
Alianza Lima sigue en racha con el objetivo de salir campeón del Torneo Apertura 2026 y de quedarse con la Liga 1 esta temporada. En ese sentido, un futbolista con pasado en el Barcelona tiene contrato con los blanquiazules hasta 2028 y mantiene muy emocionada a la numerosa hinchada del club.

Es un talentoso delantero foráneo que cuenta con total aprobación por parte del comando técnico de Pablo Guede y la afición, esto gracias al rendimiento que viene mostrando desde el año pasado. Nos referimos a Eryc Castillo, potente y veloz atacante ecuatoriano.

El futbolista sigue destacando cada fin de semana con Alianza Lima y recientemente anotó en el triunfo 2-1 sobre CD Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva. Por ello, los hinchas están muy contentos con él y quieren que se quede muchos años en La Victoria.

Bajo esa premisa, para quienes están interesados en el tema, Eryc Castillo tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2028, por lo que permanecerá en Matute por un par de años más. A menos que, por su buen rendimiento, despierte el interés de algún club del exterior y los íntimos decidan venderlo.

¿Eryc Castillo jugó en Barcelona?

Eryc Castillo sí jugó en el Barcelona y estuvo en el 2014 y 2022, aunque fue en el club de Guayaquil. Incluso, fue el único club en el cual ha logrado salir campeón a lo largo de su carrera profesional. Alianza Lima puede ser el segundo.

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

