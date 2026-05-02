El fútbol no se detiene este domingo 3 de mayo. Revisa la agenda completa de los partidos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'. Por la Liga 1, Universitario enfrentará a Juan Pablo II en Trujillo. Por LaLiga, Real Madrid se medirá contra Espanyol; si pierde, le dará el título a Barcelona. En la Premier League, Manchester United jugará contra Liverpool en un clásico.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Sporting Cristal vs. Cusco FC
|L1 MAX
|13:15
|Juan Pablo II vs. Universitario
|L1 MAX
|15:30
|Alianza Atlético vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
|18:00
|Melgar vs. UTC
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|St. Pauli vs. Mainz
|Disney Plus y ESPN 5
|10:30
|Borussia M’gladbach vs. Borussia Dortmund
|Disney Plus y Zapping
|12:30
|Friburgo vs. Wolfsburgo
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Celta de Vigo vs. Elche
|ESPN 2 y Disney Plus
|9:15
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|ESPN 2 y Disney Plus
|11:30
|Real Betis vs. Real Oviedo
|DirecTV Sports y DGO
|14:00
|Espanyol vs. Real Madrid
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Lille vs. Le Havre
|Disney Plus
|10:15
|Auxerre vs. Angers
|Disney Plus
|10:15
|Estrasburgo vs. Toulouse
|Disney Plus
|10:15
|Paris FC vs. Brest
|Disney Plus
|13:45
|Lyon vs. Stade Rennais
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Bournemouth vs. Crystal Palace
|Disney Plus
|9:30
|Manchester United vs. Liverpool
|ESPN y Disney Plus
|13:00
|Aston Villa vs Tottenham
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:30
|Bolonia vs. Cagliari
|ESPN y Disney Plus
|8:00
|Sassuolo vs. AC Milan
|ESPN 3 y Disney Plus
|11:00
|Juventus vs. Verona
|Disney Plus
|13:45
|Inter vs. Parma
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:10
|Unión Comercio vs. Pirata
|15:15
|ADA Jaen vs. San Martín
|15:15
|Comerciantes vs. Estudiantil CNI
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Al Shabab vs Al Taawon
|13:00
|Al Ahli SC vs. Al Okhdood
|13:00
|Al Qadsiah vs. Al Nassr
|Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
|Fanatiz
|14:00
|Belgrano vs. Sarmiento
|ViX
|14:00
|Gimnasia L.P. vs. Argentinos Jrs.
|Disney Plus
|14:00
|Racing Club vs. Huracán
|Disney Plus
|14:00
|Rosario Central vs. Tigre
|ViX
|16:30
|River Plate vs. Atlético Tucumán
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Flamengo vs. Vasco
|Bet365
|14:00
|Sao Paulo vs. Bahia
|Canal del Fútbol
|16:30
|Chapecoense vs. Bragantino
|Bet365
|16:30
|Internacional vs. Fluminense
|Bet365
|18:30
|Mirassol vs. Corinthians
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|GV San Jose vs. Bolívar
|Entel TV
|16:15
|The Strongest vs. Academia del Balompie
|Entel TV
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|16:30
|Colo Colo vs. Coquimbo Unido
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|U. De Concepción vs. U Católica
|19:00
|Limache vs. O’Higgins
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Alianza vs. Millonarios
|Bet365
|15:30
|Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga
|Bet365
|15:30
|Ind. Medellín vs. Águilas Doradas
|Bet365
|15:30
|Ind. Santa Fe vs. Inter Bogotá
|Bet365
|15:30
|Tolima vs. Deportivo Cali
|Bet365
|17:45
|América de Cali vs. Pereira
|Bet365
|17:45
|Junior vs. Deportivo Pasto
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Liberia vs. Saprissa
|Bet365
Partidos de hoy por la LigaPro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Macará vs. Orense
|Zapping
|15:30
|Delfín vs. Mushuc Runa
|Zapping
|17:00
|Leones del Norte vs. Emelec
|Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|New York City vs. DC United
|MLS Pass y Apple TV.
|16:30
|Austin FC vs. St. Louis City
|MLS Pass y Apple TV.
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Hora
|Partido
|Canal
|9:30
|Barcelona vs Bayern Munich
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Municipal vs. Guastatoya
|20:00
|Xelajú vs. Marquense
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Marathón vs. Real España
|19:15
|Génesis vs. Motagua
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|América vs. Pumas
|TUDN
|20:15
|Toluca vs. Pachuca
|Canal 5 Televisa
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Olimpia vs. S. Ameliano
|Bet365
|7:30
|Recoleta vs. Cerro Porteño
|Bet365
|18:00
|Guaraní vs. Nacional Asunción
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Carlos Mannucci vs. Atl. Andahuaylas
|13:00
|Alianza Lima vs. UNSAAC
|15:30
|Sporting Cristal vs. Flamengo
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Progreso vs. Cerro Largo
|Disney Plus
|10:00
|Boston River vs. Central Esp.
|Disney Plus
|13:30
|Racing Montevideo vs. Montevideo City
|Disney Plus
|18:00
|Albion vs. Nacional
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Carabobo vs. Metropolitanos
|Bet365
Horarios de Perú, Ecuador y Colombia.