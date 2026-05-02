El fútbol no se detiene este domingo 3 de mayo. Revisa la agenda completa de los partidos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'. Por la Liga 1, Universitario enfrentará a Juan Pablo II en Trujillo. Por LaLiga, Real Madrid se medirá contra Espanyol; si pierde, le dará el título a Barcelona. En la Premier League, Manchester United jugará contra Liverpool en un clásico.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Sporting Cristal vs. Cusco FC L1 MAX 13:15 Juan Pablo II vs. Universitario L1 MAX 15:30 Alianza Atlético vs. Sport Huancayo L1 MAX 18:00 Melgar vs. UTC L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8:30 St. Pauli vs. Mainz Disney Plus y ESPN 5 10:30 Borussia M’gladbach vs. Borussia Dortmund Disney Plus y Zapping 12:30 Friburgo vs. Wolfsburgo Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 7:00 Celta de Vigo vs. Elche ESPN 2 y Disney Plus 9:15 Getafe vs. Rayo Vallecano ESPN 2 y Disney Plus 11:30 Real Betis vs. Real Oviedo DirecTV Sports y DGO 14:00 Espanyol vs. Real Madrid DirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 8:00 Lille vs. Le Havre Disney Plus 10:15 Auxerre vs. Angers Disney Plus 10:15 Estrasburgo vs. Toulouse Disney Plus 10:15 Paris FC vs. Brest Disney Plus 13:45 Lyon vs. Stade Rennais Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 8:00 Bournemouth vs. Crystal Palace Disney Plus 9:30 Manchester United vs. Liverpool ESPN y Disney Plus 13:00 Aston Villa vs Tottenham Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 5:30 Bolonia vs. Cagliari ESPN y Disney Plus 8:00 Sassuolo vs. AC Milan ESPN 3 y Disney Plus 11:00 Juventus vs. Verona Disney Plus 13:45 Inter vs. Parma ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

Horarios Partidos Canales 15:10 Unión Comercio vs. Pirata 15:15 ADA Jaen vs. San Martín 15:15 Comerciantes vs. Estudiantil CNI

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Horarios Partidos Canales 11:00 Al Shabab vs Al Taawon 13:00 Al Ahli SC vs. Al Okhdood 13:00 Al Qadsiah vs. Al Nassr Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Horarios Partidos Canales 11:30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia Fanatiz 14:00 Belgrano vs. Sarmiento ViX 14:00 Gimnasia L.P. vs. Argentinos Jrs. Disney Plus 14:00 Racing Club vs. Huracán Disney Plus 14:00 Rosario Central vs. Tigre ViX 16:30 River Plate vs. Atlético Tucumán Disney Plus

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 14:00 Flamengo vs. Vasco Bet365 14:00 Sao Paulo vs. Bahia Canal del Fútbol 16:30 Chapecoense vs. Bragantino Bet365 16:30 Internacional vs. Fluminense Bet365 18:30 Mirassol vs. Corinthians Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 GV San Jose vs. Bolívar Entel TV 16:15 The Strongest vs. Academia del Balompie Entel TV

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Hora Partido Canal 16:30 Colo Colo vs. Coquimbo Unido Bet365

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

Horarios Partidos Canales 11:30 U. De Concepción vs. U Católica 19:00 Limache vs. O’Higgins

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 15:30 Alianza vs. Millonarios Bet365 15:30 Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga Bet365 15:30 Ind. Medellín vs. Águilas Doradas Bet365 15:30 Ind. Santa Fe vs. Inter Bogotá Bet365 15:30 Tolima vs. Deportivo Cali Bet365 17:45 América de Cali vs. Pereira Bet365 17:45 Junior vs. Deportivo Pasto Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Hora Partido Canal 17:00 Liberia vs. Saprissa Bet365

Partidos de hoy por la LigaPro

Horarios Partidos Canales 13:00 Macará vs. Orense Zapping 15:30 Delfín vs. Mushuc Runa Zapping 17:00 Leones del Norte vs. Emelec Zapping

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 14:00 New York City vs. DC United MLS Pass y Apple TV. 16:30 Austin FC vs. St. Louis City MLS Pass y Apple TV.

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

Hora Partido Canal 9:30 Barcelona vs Bayern Munich Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Horarios Partidos Canales 17:30 Municipal vs. Guastatoya 20:00 Xelajú vs. Marquense

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Horarios Partidos Canales 16:30 Marathón vs. Real España 19:15 Génesis vs. Motagua

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 América vs. Pumas TUDN 20:15 Toluca vs. Pachuca Canal 5 Televisa

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Horarios Partidos Canales 7:30 Olimpia vs. S. Ameliano Bet365 7:30 Recoleta vs. Cerro Porteño Bet365 18:00 Guaraní vs. Nacional Asunción Bet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Horarios Partidos Canales 10:00 Carlos Mannucci vs. Atl. Andahuaylas 13:00 Alianza Lima vs. UNSAAC 15:30 Sporting Cristal vs. Flamengo

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

Horarios Partidos Canales 7:30 Progreso vs. Cerro Largo Disney Plus 10:00 Boston River vs. Central Esp. Disney Plus 13:30 Racing Montevideo vs. Montevideo City Disney Plus 18:00 Albion vs. Nacional Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Hora Partido Canal 17:00 Carabobo vs. Metropolitanos Bet365

Horarios de Perú, Ecuador y Colombia.