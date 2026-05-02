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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 3 de mayo: Programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 3 de mayo. Juegan Universitario, Real Madrid y Manchester United vs Liverpool.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 3 de mayo.
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 3 de mayo. | FOTO: Composición Líbero
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El fútbol no se detiene este domingo 3 de mayo. Revisa la agenda completa de los partidos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'. Por la Liga 1, Universitario enfrentará a Juan Pablo II en Trujillo. Por LaLiga, Real Madrid se medirá contra Espanyol; si pierde, le dará el título a Barcelona. En la Premier League, Manchester United jugará contra Liverpool en un clásico.

Barcelona y Real Madrid afrontan el Clásico de España por LaLiga.

PUEDES VER: Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga: fecha, día, hora y canal para definir al campeón

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00Sporting Cristal vs. Cusco FCL1 MAX
13:15Juan Pablo II vs. UniversitarioL1 MAX
15:30Alianza Atlético vs. Sport HuancayoL1 MAX
18:00Melgar vs. UTCL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30St. Pauli vs. MainzDisney Plus y ESPN 5
10:30Borussia M’gladbach vs. Borussia DortmundDisney Plus y Zapping
12:30Friburgo vs. WolfsburgoDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Celta de Vigo vs. ElcheESPN 2 y Disney Plus
9:15Getafe vs. Rayo VallecanoESPN 2 y Disney Plus
11:30Real Betis vs. Real OviedoDirecTV Sports y DGO
14:00Espanyol vs. Real MadridDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
8:00Lille vs. Le HavreDisney Plus
10:15Auxerre vs. AngersDisney Plus
10:15Estrasburgo vs. ToulouseDisney Plus
10:15Paris FC vs. BrestDisney Plus
13:45Lyon vs. Stade RennaisDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
8:00Bournemouth vs. Crystal PalaceDisney Plus
9:30Manchester United vs. LiverpoolESPN y Disney Plus
13:00Aston Villa vs TottenhamDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
5:30Bolonia vs. CagliariESPN y Disney Plus
8:00Sassuolo vs. AC MilanESPN 3 y Disney Plus
11:00Juventus vs. VeronaDisney Plus
13:45Inter vs. ParmaESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
15:10Unión Comercio vs. Pirata
15:15ADA Jaen vs. San Martín
15:15Comerciantes vs. Estudiantil CNI

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
11:00Al Shabab vs Al Taawon
13:00Al Ahli SC vs. Al Okhdood
13:00Al Qadsiah vs. Al NassrClaro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
11:30Aldosivi vs. Independiente RivadaviaFanatiz
14:00Belgrano vs. SarmientoViX
14:00Gimnasia L.P. vs. Argentinos Jrs.Disney Plus
14:00Racing Club vs. HuracánDisney Plus
14:00Rosario Central vs. TigreViX
16:30River Plate vs. Atlético TucumánDisney Plus

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Flamengo vs. VascoBet365
14:00Sao Paulo vs. BahiaCanal del Fútbol
16:30Chapecoense vs. BragantinoBet365
16:30Internacional vs. FluminenseBet365
18:30Mirassol vs. CorinthiansBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00GV San Jose vs. BolívarEntel TV
16:15The Strongest vs. Academia del BalompieEntel TV

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
16:30Colo Colo vs. Coquimbo UnidoBet365

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

HorariosPartidosCanales
11:30U. De Concepción vs. U Católica
19:00Limache vs. O’Higgins

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
15:30Alianza vs. MillonariosBet365
15:30Fortaleza vs. Atlético BucaramangaBet365
15:30Ind. Medellín vs. Águilas DoradasBet365
15:30Ind. Santa Fe vs. Inter BogotáBet365
15:30Tolima vs. Deportivo CaliBet365
17:45América de Cali vs. PereiraBet365
17:45Junior vs. Deportivo PastoBet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
17:00Liberia vs. SaprissaBet365

Partidos de hoy por la LigaPro

HorariosPartidosCanales
13:00Macará vs. OrenseZapping
15:30Delfín vs. Mushuc RunaZapping
17:00Leones del Norte vs. EmelecZapping

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
14:00New York City vs. DC UnitedMLS Pass y Apple TV.
16:30Austin FC vs. St. Louis CityMLS Pass y Apple TV.

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

HoraPartidoCanal
9:30Barcelona vs Bayern MunichDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
17:30Municipal vs. Guastatoya
20:00Xelajú vs. Marquense

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:30Marathón vs. Real España
19:15Génesis vs. Motagua

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00América vs. PumasTUDN
20:15Toluca vs. PachucaCanal 5 Televisa

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
7:30Olimpia vs. S. AmelianoBet365
7:30Recoleta vs. Cerro PorteñoBet365
18:00Guaraní vs. Nacional AsunciónBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
10:00Carlos Mannucci vs. Atl. Andahuaylas
13:00Alianza Lima vs. UNSAAC
15:30Sporting Cristal vs. Flamengo

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

HorariosPartidosCanales
7:30Progreso vs. Cerro LargoDisney Plus
10:00Boston River vs. Central Esp.Disney Plus
13:30Racing Montevideo vs. Montevideo CityDisney Plus
18:00Albion vs. NacionalDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Carabobo vs. MetropolitanosBet365

Horarios de Perú, Ecuador y Colombia.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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