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Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y canal del duelo clave por Copa Libertadores

Sporting Cristal cerrará el grupo F de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en Asunción. Revisa aquí todo sobre este vital encuentro.

Gary Huaman
Sporting Cristal debutó en la Copa Libertadore con una victoria ante Cerro Porteño.
Sporting Cristal debutó en la Copa Libertadore con una victoria ante Cerro Porteño. | Foto: AFP
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Luego de enfrentar a Junior en Colombia, Sporting Cristal cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño, en Asunción. Este duelo clave marcará el futuro de los celestes de cara a los próximos torneos internacionales. En la siguiente nota podrás revisar todo sobre este partido.

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Tabla de posiciones grupo F Copa Libertadores: ¿Cómo va Sporting Cristal previo al duelo ante Junior?

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El compromiso entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la sexta fecha del grupo F de la Copa Libertadores está pactado para el próximo jueves 28 de mayo en el estadio General Pablo Rojas, en Asunción.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El choque entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño está pactado para que empiece a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora paraguaya).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

De momento, no se ha confirmado el canal que transmitirá el duelo entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño, pero lo más seguro es que podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+ para Perú y el resto de países de Sudamérica.

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026

PUESTOSEQUIPOSPJDFPUNTOS
1Palmeiras438
2Cerro Porteño417
3Sporting Cristal406
4Junior4-41
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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