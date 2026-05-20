Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y canal del duelo clave por Copa Libertadores

Luego de enfrentar a Junior en Colombia, Sporting Cristal cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño, en Asunción. Este duelo clave marcará el futuro de los celestes de cara a los próximos torneos internacionales. En la siguiente nota podrás revisar todo sobre este partido.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El compromiso entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la sexta fecha del grupo F de la Copa Libertadores está pactado para el próximo jueves 28 de mayo en el estadio General Pablo Rojas, en Asunción.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El choque entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño está pactado para que empiece a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora paraguaya).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

De momento, no se ha confirmado el canal que transmitirá el duelo entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño, pero lo más seguro es que podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+ para Perú y el resto de países de Sudamérica.

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026