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Tabla de posiciones del Apertura tras goleada de la 'U'

Alianza Lima goleó 7-1 a su rival y marcha segundo en el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima humilló 7-1 a su rival de turno, pero aún así no logró tomar el primer puesto del Torneo Apertura 2026 y sigue en segundo lugar.

Francisco Esteves
Alianza Lima goleó 7-1 a su rival.
Alianza Lima goleó 7-1 a su rival.
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Alianza Lima sigue dando la hora en el campeonato doméstico, debido a que ahora derrotó 7-1 a su rival de turno y generó la emoción de su numerosa hinchada. No obstante, pese al triunfo, el cuadro de Matute se mantiene en la segunda casilla del Torneo Apertura 2026 por tener menor diferencia de gol en la tabla de posiciones.

Alejandro Duarte se equivocó en el gol de CD Moquegua.

PUEDES VER: El terrible blooper de Alejandro Duarte que significó el descuento para CD Moquegua

Resulta que el elenco blanquiazul goleó 7-1 a UNSAAC por la fecha número 5 de la Liga Femenina, por lo que sigue como candidato firme para llevarse el título esta temporada y así convertirse en el tricampeón oficial del fútbol peruano. Aunque para ello deberán abatir a Universitario.

La 'U' es líder del Torneo Apertura 2026 con 12 unidades, mismo puntaje que Alianza Lima, pero las merengues se ubican en el primer lugar por su +25 de diferencia de gol, contra el +21 del cuadro íntimo. Por ello, las siguientes jornadas serán claves para definir el rumbo del primer campeonato de la temporada.

Alianza Lima

Alianza Lima venció 7-1.

Lo cierto es que la goleada de esta fecha por parte de las blanquiazules sirvió bastante para acortar la distancia con las de Ate. Los goles del triunfo blanquiazul fueron obra de Adriana Lúcar (3), Nisa Marquínez (2), y Estefanía González (2).

¿Cuándo es el clásico de la Liga Femenina 2026?

Pese a que todavía no hay fecha oficial para el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, se sabe que ambos clubes se enfrentarán en la jornada número 7 del Torneo Apertura y las blanquiazules serán las locales. Faltan dos semanas para el encuentro.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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