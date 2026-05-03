Liga 1 se rinde ante Federico Girotti y desata la euforia en hinchas de Alianza Lima: “Enloqueció”

¡Su gol no pasa desapercibido! Federico Girotti fue uno de los más elogiados tras la victoria de Alianza Lima frente a CD Moquegua. El delantero argentino se estrenó con su primer gol con el elenco blanquiazul, lo cual desató elogios de varios medios, como ESPN.

En ese sentido, la Liga 1 no fue ajena y también le dedicó una publicación en redes sociales por su tanto. Sin embargo, este post desató la euforia de los hinchas de Alianza, ya que tuvo varios comentarios positivos de los seguidores del cuadro de La Victoria, quienes resaltaron que solo era cuestión de tiempo para que a Girotti se le active el instinto goleador.

Liga 1 se rinde ante Federico Girotti

A través de sus rede sociales, la Liga 1 anunció por todo lo alto el primer gol del argentino vistiendo la camiseta de Alianza. “¡Federico Girotti enloqueció con su primer gol con Alianza Lima!”, puso el torneo local.

Liga 1 se rindió ante Girotti

Pero esto no fue todo, pues lo hinchas no dudaron en dejar positivos comentarios en la publicación, esperando que estos mensaje llegue al delantero y se motive para verlo con un gran rendimiento.

“Crack solo era cuestión de tiempo”, “Grande Fede”, “Que sea el primero de los muchos goles que necesitamos”, “Vamos ‘Tanque’”, fueron algunos de los comentarios.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sporting Cristal, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva y se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana).