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Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II: el sorpresivo once que formará Araujo en Trujillo

Universitario presentará un once ofensivo para intentar vencer a Juan Pablo II en el partido de este domingo 3 de mayo, en el partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

Shirley Marcelo
Universitario se enfrenta a Juan Pablo II en Trujillo.
Universitario se enfrenta a Juan Pablo II en Trujillo. | composición Líbero
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Universitario saldrá con la obligación de ganar para revivir sus esperanzas de pelear por el Apertura. El cuadro crema no tiene margen de error si quiere seguir aspirando a quedarse con el título; aunque al frente tendrá un rival que promete complicarle la tarea: Juan Pablo II. El encuentro se disputará en Trujillo, este domingo 3 de mayo, en el duelo por la jornada 13 de la Liga 1 2026.

Universitario y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Mansiche de Trujillo

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Alineación de Universitario:

Miguel Vargas; Cain Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

El equipo dirigido por Jorge Araujo apostará por Miguel Vargas en el arco, mientras que la defensa estará conformada por Cain Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría, en su esquema de siempre. Por las bandas aparecerán Andy Polo y José Carabalí, quienes tendrán la misión de darle velocidad al juego.

En la volante, se verá el regreso de Jesús Castillo, pues el 'Coco' optaría por descansar a Jorge Murrugarra para este duelo, pensando en la Copa Libertadores. Martín Pérez Guedes y Jairo Concha seguirán siendo los encargados de generar conexiones con Edison Flores y Alex Valera para encontrar el gol.

Alineación de Juan Pablo II:

Vega; Toledo, Sánchez, Iriarte; Antón, Durán, Ramírez, Tizón; Cueva, Alaniz y Juambeltz.

Por su parte, Juan Pablo II también definió su once titular con la intención de dar el golpe y hacerse fuerte en condición de local. El equipo saldrá con Vega bajo los tres palos, acompañado en defensa por Toledo, Sánchez e Iriarte.

En el mediocampo estarán Antón, Durán, Ramírez y Tizón, quienes buscarán cortar los circuitos del rival y generar peligro. Más adelantados aparecerán Christian Cueva, Alaniz y Juambeltz, piezas clave para intentar sorprender a la defensa crema.

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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