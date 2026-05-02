Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II: el sorpresivo once que formará Araujo en Trujillo

Universitario saldrá con la obligación de ganar para revivir sus esperanzas de pelear por el Apertura. El cuadro crema no tiene margen de error si quiere seguir aspirando a quedarse con el título; aunque al frente tendrá un rival que promete complicarle la tarea: Juan Pablo II. El encuentro se disputará en Trujillo, este domingo 3 de mayo, en el duelo por la jornada 13 de la Liga 1 2026.

Alineación de Universitario:

Miguel Vargas; Cain Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

El equipo dirigido por Jorge Araujo apostará por Miguel Vargas en el arco, mientras que la defensa estará conformada por Cain Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría, en su esquema de siempre. Por las bandas aparecerán Andy Polo y José Carabalí, quienes tendrán la misión de darle velocidad al juego.

En la volante, se verá el regreso de Jesús Castillo, pues el 'Coco' optaría por descansar a Jorge Murrugarra para este duelo, pensando en la Copa Libertadores. Martín Pérez Guedes y Jairo Concha seguirán siendo los encargados de generar conexiones con Edison Flores y Alex Valera para encontrar el gol.

Alineación de Juan Pablo II:

Vega; Toledo, Sánchez, Iriarte; Antón, Durán, Ramírez, Tizón; Cueva, Alaniz y Juambeltz.

Por su parte, Juan Pablo II también definió su once titular con la intención de dar el golpe y hacerse fuerte en condición de local. El equipo saldrá con Vega bajo los tres palos, acompañado en defensa por Toledo, Sánchez e Iriarte.

En el mediocampo estarán Antón, Durán, Ramírez y Tizón, quienes buscarán cortar los circuitos del rival y generar peligro. Más adelantados aparecerán Christian Cueva, Alaniz y Juambeltz, piezas clave para intentar sorprender a la defensa crema.