DT de Moquegua sorprende con frío análisis tras caer ante Alianza Lima: “Los tuvimos en su campo”

Alianza Lima consiguió la victoria frente a Deportivo Moquegua que lo consolida como líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Es en este sentido que luego del partido, Jaime Serna, entrenador del club moqueguano se pronunció al respecto, dando su frío análisis sobre el resultado del encuentro, además, de reconocer la superioridad del elenco íntimo quien se hace fuerte cuando juega en el Estadio Alejandro Villanueva.

El técnico peruano explicó que al inicio del desarrollo del encuentro si tuvieron problemas para mantener la estrategia.

"Creo que el primer tiempo sí nos pasaron por encima, es totalmente distinto venir a jugar acá a Matute. Sabíamos que ellos vienen en un buen nivel. No íbamos a presionar, la idea era esperar en nuestro campo. Ya en el segundo tiempo, la verdad que los recambios entraron muy bien", fueron las primeras palabras de Serna.

En otro momento, felicitó a sus dirigidos por cómo lucharon, a pesar de no poder llevarse la victoria.

"Las cosas por mejorar se las comenté hace una semana: las que teníamos, las teníamos que terminar en gol. Uno ve la repetición y seguro ese 1-1 podía ser distinto si hubiera sido en el minuto 18' o 20' y podía generar esa desesperación en Alianza. Felicito a mis jugadores porque el plan de juego era esperarlos y salir rápido con la velocidad y las transiciones que tenemos. Ahora nos toca pensar ya en ADT".

Alianza Lima le ganó 2-1 a CD Moquegua

Tras el descuento de Édgar Lastre, el equipo moqueguano estuvo cerca de lograr el empate, algo que el propio Serna reconoció. Por ello, pese a la derrota, en el club buscan pasar la página rápidamente y enfocarse en su próximo reto.

"Después del gol del descuento, los últimos 10 o 12 minutos los tuvimos en su campo. Tuvimos algunas posesiones, no tuvimos claras, pero esto es fútbol. Hoy algunos se quedan con el resultado, pero nosotros en el comando técnico nos quedamos con cosas interesantes pensando en cerrar bien el Apertura", finalizó el entrenador de CD Moquegua.